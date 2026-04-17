“Drop dead” de Olivia Rodrigo deja la mejor ola de memes; así reaccionaron usuarios al sencillo en redes

Olivia Rodrigo, la cantante estadounidense que estalló en la industria en 2021 con su álbum debut "Sour", ha vuelto a la escena musical con su nuevo sencillo "Drop dead".

Este lanzamiento es el primer adelanto de su tercer álbum de estudio "You Seem Pretty Sad for A Girl So In Love", el cual estará disponible el 12 de junio, y ya se prevé que sea la era más exitosa de la cantante hasta el momento.

Con una estética de en sueños, que combina rosa, azul y otros colores pastel, Olivia Rodrigo conquistó el Palacio de Versalles —el cual es el escenario del video musical de "Drop dead"— para representar la fantasía romántica de un amor nuevo. La canción habla de esa ligera obsesión cuando estás conociendo a alguien y el enamoramiento que surge cuando resultan ser todo lo que esperabas y más.

Lee también Charlie vs La Fábrica de Chocolate; ¿qué se sabe del nuevo proyecto animado de Netflix?

Olivia Rodrigo en el set de grabación del video musical de "Drop dead". Foto: X Olivia Rodrigo

Usuarios reaccionan al lanzamiento de "Drop dead" de Olivia Rodrigo

La también autora de "Guts" —su segundo álbum de estudio —, ha puesto al mundo del entretenimiento de cabeza con el estreno de 'Drop dead'. En sus propias palabras, esta canción es "el primer capítulo" en la historia de 'You Seem Pretty Sad for A Girl So In Love'.

A penas a horas de su estreno, el sencillo ha explotado en redes sociales, pues fans y seguidores de la cantante ya se encuentran reproduciendo la canción masivamente, desatando también una ola de creatividad digital y memes.

yo llegando al estreno del single de mi queridísima amiga personal olivia rodrigo pic.twitter.com/d9hj1a4nyv — tina ★ DROP DEAD (@VAMPSSZN) April 17, 2026

Algunos usuarios hicieron referencia al título de la canción, diciendo que Olivia Rodrigo los hizo caer muertos.

Memes y reacciones tras el lanzamiento de "Drop dead" de Olivia Rodrigo. Foto: X

Otros comentaron sobre el nuevo sencillo diciendo que la cantante "devoró".

hola olivia rodrigo, solo quería informarte que efectivamente devoraste con drop dead. no solo no ayunaste sino que además te empachaste, te comiste todo. tu tarea era romperla y la destruiste, no eres madre, eres un concepto más elevado, eres abuela 💓 pic.twitter.com/D4R5KDX7ls — Antonio (@antoniogarciagj) April 17, 2026

Memes y reacciones tras el lanzamiento de "Drop dead" de Olivia Rodrigo. Foto: X

Lee también Ola de Calor en México: ¿cuándo inicia y qué estados alcanzarán hasta los 45°C?; aquí te lo decimos

Otros comentaron que todas las canciones de la joven son muy buenas y que ella "no puede escribir una canción mala".

Memes y reacciones tras el lanzamiento de "Drop dead" de Olivia Rodrigo. Foto: X

Asimismo, diversos usuarios compararon los tres primeros sencillos de cada uno de sus álbumes, defendiendo que todos han sido increíbles.

Memes y reacciones tras el lanzamiento de "Drop dead" de Olivia Rodrigo. Foto: X

Algunos usuarios hicieron referencia a la frase de la canción en la que se menciona que la cantante "stalkeo" a su interés amoroso en internet, diciendo que mientras Olivia le llama "intuición femenina", ellos le llaman "estar loca".

Memes y reacciones tras el lanzamiento de "Drop dead" de Olivia Rodrigo. Foto: X

Otros internautas simplemente celebraron el sentimiento de amor nuevo y enamoramiento del que habla la canción.

Memes y reacciones tras el lanzamiento de "Drop dead" de Olivia Rodrigo. Foto: X

También te interesará:

¿Tienes frascos de café vacíos?; estas 3 ideas los transforman en decoración para tu casa

¿Para qué sirve tirar sal en el inodoro?; conoce los beneficios y la frecuencia recomendada

¿Impuesto por tener mascotas en México?; conoce dónde y para quiénes aplica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu