Ola de Calor en México: ¿cuándo inicia y qué estados alcanzarán hasta los 45°C?; aquí te lo decimos

La transición del clima frío a temperaturas extremas ya comenzó a sentirse. En los próximos días México enfrentará una de las olas de calor más intensas del año, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados en varios estados. El fenómeno ya tiene fecha y podría afectar a miles de personas.

Ola de Calor 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cuándo inicia y cuánto durará la ola de calor en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la ola de calor comenzó el jueves 16 de abril y se prevé que continúe al menos hasta el lunes 20 de abril.

Durante este periodo, se esperan temperaturas máximas generalizadas en gran parte del país, con picos que podrían alcanzar entre 40 y 45 grados centígrados, especialmente en zonas del Pacífico.

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La causa principal es la presencia de un sistema de alta presión que mantiene condiciones estables, cielos despejados y una fuerte radiación solar.

Ola de calor en México 2026. Foto: EFE

¿Qué estados serán los más afectados por el calor extremo?

El calor no será uniforme, pero sí severo en varias regiones. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene activa la onda de calor, impactando principalmente:

Occidente y sur del país : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca Zonas con temperaturas de 40 a 45 °C : Sinaloa, Guerrero y Oaxaca

: Sinaloa, Guerrero y Oaxaca Regiones con 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas

Además, amplias zonas del centro y norte también registrarán ambiente caluroso a muy caluroso, lo que eleva el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Para el domingo 19 y lunes 20 de abril, el calor persistirá con mayor intensidad en el noroeste de Guerrero, donde se esperan los valores más altos del país.

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¿Por qué está ocurriendo esta ola de calor?

La Comisión Nacional Forestal explicó que este evento está relacionado con un sistema de alta presión que domina el occidente y centro del territorio nacional.

Este fenómeno impide la formación de nubes y favorece la acumulación de calor en superficie, lo que deriva en temperaturas extremas durante varios días consecutivos.

Durante las olas de calor, la temperatura ambiente acelera la descomposición de alimentos perecederos. Foto: Freepik

Recomendaciones ante temperaturas de hasta 45 °C

Ante este escenario, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió medidas clave para evitar afectaciones a la salud:

Evitar la exposición directa al sol entre 11:00 y 16:40 horas

Mantenerse hidratado constantemente

Usar ropa ligera y de colores claros

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

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