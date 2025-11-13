Más Información

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Corte define juicios fiscales de Grupo Salinas; minuto a minuto la sesión en el máximo tribunal

Tren Maya arrastra carga de litigios

Tren Maya arrastra carga de litigios

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

En 2 semanas inicia reconstrucción en estados afectados por lluvias; en casi un mes se limpió todo, señala Sheinbaum

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Gutiérrez Luna acusa que Cabeza de Vaca es cuidado por 36 policías con cargo al erario; reporta gasto de casi 2 mdp al mes

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Azucena Uresti denuncia acoso y espionaje de Noroña tras filtración de datos privados; “es un acumulador de mentiras”, señala

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Salinas Pliego se reúne con presidente Nayib Bukele; seguridad, tema clave de la reunión

Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan, Edomex; hay dos detenidos por su desaparición

Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan, Edomex; hay dos detenidos por su desaparición

Ligan muerte de niña y otras 3 personas a disputa criminal

Ligan muerte de niña y otras 3 personas a disputa criminal

Washington. Las restricciones al de Estados Unidos seguirán vigentes por un tiempo indefinido mientras se recupera la normalidad, aun tras el fin del cierre gubernamental federal durante 43 días, lo que agravó la escasez de controladores aéreos y provocó recortes de hasta el 6% de los vuelos en 40 del país.

El secretario de Transporte, , y el líder de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, indicaron que, aunque decidieron mantener en vigor la medida - tomada por cuestiones de seguridad ante la ausencia de unos 3 mil controladores -, la disminución de las operaciones no llegará al 10% planeado.

"El equipo de seguridad de la FAA está animado al ver el aumento de personal de control de tráfico aéreo, y se sienten cómodos con pausar el calendario de reducción para darnos tiempo de revisar el espacio aéreo", agregó Duffy este miércoles en un comunicado.

Lee también

La Administración del presidente y la industria aérea pronostican que aún se necesitará al menos una semana para que todas las operaciones aéreas estadounidenses vuelvan a la normalidad, a medida que los controladores y el regresen a sus puestos y comiencen a recibir sus pagos atrasados.

Este jueves ya se contabilizan casi mil cancelaciones y más de 700 demoras en todo el país, según el sitio de rastreo Flightaware. Estas cifras, aunque altas, están lejos del pico de aproximadamente 2 mil 900 registrados el pasado domingo. Los retrasos llegaron a superar los 9 mil en los peores días.

En la lista aeropuertos afectados repiten el O'Hare de Chicago (Illinois), el Hartsfield-Jackson de Atlanta (Georgia), el de Denver (Colorado) y el Newark Liberty (Nueva Jersey), entre los más golpeados por el cierre del Gobierno, que finalizó en la noche de este miércoles después de que la Cámara de Representantes del Congreso aprobara un nuevo presupuesto hasta el 30 de enero, ratificado por Trump.

Lee también

Aunque ya las agencias gubernamentales cuentan con fondos, la reapertura no será automática.

Cientos de miles de funcionarios federales suspendidos comenzarán a regresar a sus puestos de trabajo tras más de un mes sin cobrar , mientras que los empleados esenciales - controladores, agentes del orden y trabajadores de la Seguridad Social- tendrán al fin una fecha concreta para recibir sus nóminas atrasadas.

Una portavoz de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca aseguró que los aproximadamente 42 millones de estadounidenses que dependen del programa de SNAP verán sus beneficios restablecidos "pocas horas" después de la reapertura federal.

Varias agencias gubernamentales como los , del Transporte y Agricultura ya han actualizado sus páginas web para reflejar el restablecimiento de fondos y funciones, aunque organismos estadísticos como la Buró de Estadísticas Laborales (BLS) y el Buró de Análisis Económico (BEA) aún tardarán semanas para publicar los datos de inflación, empleo y paro que dejaron de recopilar durante el cierre.

Lee también

Los museos e instalaciones de los parques nacionales tampoco reabrirán de inmediato. El Instituto Smithsonian de Washington D. C. anunció que varios de sus grandes volverán a recibir visitantes a partir de mañana viernes, en una reapertura escalonada.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025. Foto: Canva / Secretaria del Bienestar

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos: conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes SEP confirma lo que pasará. Foto: Especial / SEP

¿Adelantarán las vacaciones por el maratón Guadalupe-Reyes? SEP confirma lo que pasará

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo