Washington. Las aerolíneas estadounidenses cancelaron más de dos mil 100 vuelos el domingo, principalmente debido al cierre del Gobierno y a la orden de la Administración Federal de Aviación de reducir el tráfico aéreo.

La ralentización en 40 de los aeropuertos más transitados del país ya lleva tres días y está empezando a causar trastornos más generalizados. Esto incluye más de siete mil retrasos adicionales solo el domingo, según FlightAware, un sitio web que realiza un seguimiento de las interrupciones en el transporte aéreo.

El viernes se cancelaron más de mil vuelos y el sábado más de mil 500.

Lee también Entra en vigor orden para reducir vuelos en EU por el cierre del gobierno; checa los aeropuertos que reducirán viajes

El domingo por la mañana, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió de que el tráfico aéreo estadounidense podría "reducirse a un goteo" si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la temporada alta de viajes de Acción de Gracias.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la semana pasada recortes en los vuelos de los aeropuertos más transitados del país, ya que algunos controladores aéreos, que llevan casi un mes sin cobrar, han dejado de acudir a sus puestos de trabajo.

Las reducciones comenzaron el viernes con 4% y aumentarán hasta 10% el 14 de noviembre. Están en vigor desde las 6:00 hasta las 22:00 hora local y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

Aviones en la terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Foto: AP

Aeropuertos se reportan prácticamente vacíos

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta fue el que más cancelaciones registró el domingo, con 173, seguido del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, con 115.

La FAA afirmó que la escasez de personal en los aeropuertos de Newark y LaGuardia, en Nueva York, estaba provocando retrasos medios en las salidas de unos 75 minutos.

El Aeropuerto Metropolitano Wayne County de Detroit, en Míchigan, estaba prácticamente vacío el domingo por la mañana, con tiempos de espera mínimos en los controles de seguridad, ya que los retrasos y las cancelaciones llenaban los paneles de salidas y llegadas.

Lee también EU prohíbe los vuelos en el este de Puerto Rico en medio de las tensiones con Venezuela

Duffy ha dicho que podrían ser necesarios recortes adicionales de vuelos, quizás de hasta un 20%, especialmente después de que los controladores no hayan recibido su salario por segundo periodo consecutivo.

“Cuanto más tiempo pasan sin cobrar su sueldo, menos controladores acuden al trabajo cada día”, declaró Duffy en el programa Fox News Sunday.

Y preparó a los estadounidenses para lo que podrían enfrentarse durante las concurridas vacaciones de Acción de Gracias.

"De cara a las próximas dos semanas, a medida que se acerca el viaje de Acción de Gracias, creo que lo que va a pasar es que los viajes aéreos se reducirán a un goteo, ya que todo el mundo quiere viajar para ver a sus familias", dijo Duffy.

La niebla cubre los aviones y las torres de control del Aeropuerto Internacional Liberty de Newark en Newark, Nueva Jersey, el lunes 5 de mayo de 2025. Foto: AP

Recorte de vuelos podría agudizarse debido a escasez de controladores aéreos

Con “muy pocos” controladores trabajando, “habrá pocos vuelos despegando y aterrizando” y miles de cancelaciones, dijo.

“Habrá una interrupción masiva. Creo que habrá muchos estadounidenses enfadados. Creo que tenemos que ser honestos sobre hacia dónde va esto. No va a mejorar”, dijo Duffy. “Empeorará hasta que se pague a estos controladores aéreos”.

El gobierno lleva años con escasez de controladores aéreos, y varias administraciones presidenciales han intentado convencer a los controladores en edad de jubilarse para que sigan en sus puestos. Duffy afirmó que el cierre ha agravado el problema, lo que ha llevado a algunos controladores aéreos a acelerar su jubilación.

“Se jubilan entre 15 y 20 al día”, dijo Duffy en la CNN.

Lee también EU prohíbe los vuelos en el este de Puerto Rico en medio de las tensiones con Venezuela

Duffy afirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le envió un mensaje de texto ofreciéndole prestar controladores aéreos militares, pero no está claro si el personal está certificado para trabajar en sistemas civiles.

Negó las acusaciones de los demócratas de que las cancelaciones de vuelos son una táctica política, y afirmó que eran necesarias debido al aumento de los cuasi accidentes provocados por un sistema sobrecargado.

¿Qué hace un controlador aéreo?

“Tenía que tomar medidas para garantizar la seguridad de las personas”, declaró Duffy. “Estoy haciendo lo que puedo en el lío que me han montado los demócratas”.

Airlines for America, un grupo comercial que representa a las aerolíneas estadounidenses, afirmó que los retrasos relacionados con la falta de personal de control del tráfico aéreo superaron las tres mil horas el sábado, el máximo desde el cierre, y que los problemas de personal contribuyeron al 71% del tiempo de retraso.

Desde el 1 de octubre hasta el 7 de noviembre, la escasez de controladores ha afectado a más de cuatro millones de pasajeros de aerolíneas estadounidenses, según Airlines for America.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm