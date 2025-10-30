El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) anunció que se normalizaron las operaciones de despegues y aterrizajes luego de la presencia de niebla en la zona aeroportuaria.

Informó que se mantiene la coordinación con las aerolíneas para que los vuelos programados se lleven a cabo con las medidas de seguridad necesarias.

El aeropuerto capitalino pidió a los pasajeros continuar al pendiente del estatus de los vuelos con las aerolíneas y anticipar su llegada a las instalaciones.

