El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) anunció que se normalizaron las operaciones de despegues y aterrizajes luego de la presencia de niebla en la zona aeroportuaria.
Informó que se mantiene la coordinación con las aerolíneas para que los vuelos programados se lleven a cabo con las medidas de seguridad necesarias.
El aeropuerto capitalino pidió a los pasajeros continuar al pendiente del estatus de los vuelos con las aerolíneas y anticipar su llegada a las instalaciones.
