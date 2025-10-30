Más Información
Las acciones de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, cayeron más de un 11% el jueves en la Bolsa de Nueva York, el día después de anunciar un desplome de sus ganancias en el tercer trimestre del año.
En las primeras operaciones en Wall Street, las acciones perdían un 11.73%, hasta los 663.49 dólares, lo que supone una pérdida de más de 200 mil millones de dólares de capitalización bursátil.
