Nueva York.- La tecnológica Meta reportó este miércoles ganancias de 37 mil 690 millones de dólares entre enero y septiembre, 9% menos interanual, después de provisionar 15 mil 930 millones ante las posibles consecuencias del polémico plan fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La empresa estadounidense, propietaria de las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook, tuvo una facturación acumulada en los nueve primeros meses del ejercicio de 141 mil 073 millones de dólares, 21% más respecto al mismo periodo de 2024, según un comunicado.

En el tercer trimestre, en el que más se fijaban los analistas de Wall Street, Meta tuvo unas ganancias netas de dos mil 709 millones (82.7% menos interanual), y unos ingresos de 51 mil 242 millones (26% más), casi en su totalidad procedentes de la publicidad en sus aplicaciones de redes sociales, que son el motor de la empresa.

Mientras, su división para el desarrollo del metaverso, Reality Lab, incrementó sus ingresos en 74%, pero obtuvo unas pérdidas operativas de cuatro mil 432 millones de dólares.

La empresa destacó en el comunicado un cargo fiscal no monetario único de 15 mil 930 millones de dólares en el tercer trimestre, relacionado con la implementación del plan fiscal y financiero del Gobierno de Trump, denominado "el gran y hermoso proyecto de ley".

Foto: iStock

No obstante, dijo prever una reducción "significativa" en sus pagos de impuestos federales en efectivo en EU y para el resto de 2025 debido a esta ley.

"Hemos tenido un trimestre muy bueno para nuestro negocio y nuestra comunidad", señaló el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en la nota.

Zuckerberg destacó además la división de Superintelligence Labs, que tiene como objetivo desarrollar una inteligencia artificial (IA) que supere a la inteligencia humana, que "ha tenido un gran comienzo", y celebró seguir siendo líder en el sector de las gafas con IA.

Los resultados no tuvieron una buena acogida entre los inversores y las acciones de Meta caían 8.4% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

