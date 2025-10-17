Corte de EU prohíbe a NSO Group instalar software espía en WhatsApp; deja multa por daños en 4 mdd

Más Información

Unadictó una orden que prohíbe al fabricante israelí de software espía NSO Group atacar a usuarios de , pero redujo la indemnización por daños y perjuicios de 168 millones de dólares a sólo 4 millones.

La jueza de distrito Phyllis Hamilton dictaminó que el comportamiento de NSO Group no alcanzaba el nivel de "especialmente grave", necesario para respaldar los cálculos del jurado sobre una sanción económica.

En el dictamen, al que tuvo acceso la AFP, la corte "concluyó que la conducta de los acusados causa un daño irreparable, y dado que no se discute que esa conducta continúa" le concedió a Meta, propietaria de WhatsApp, una orden judicial para detener las tácticas de espionaje de NSO Group en el servicio de mensajería.

"Aplaudimos esta decisión, que llega tras seis años de litigios para que NSO rinda cuentas por atacar a miembros de la sociedad civil", dijo en un comunicado Will Cathcart, director ejecutivo de WhatsApp.

Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que NSO Group realizó ingeniería inversa del código de WhatsApp para instalar de forma sigilosa software espía dirigido a los usuarios, según la sentencia, que calificó el acceso a los datos de los usuarios de "ilegal".

Jueza estadounidense sentencia a NSO Group pot ciberespionaje (17/10/2025). Foto: Especial
Jueza estadounidense sentencia a NSO Group pot ciberespionaje (17/10/2025). Foto: Especial

El tribunal concluyó que el software espía se rediseñó en repetidas ocasiones para eludir la detección y sortear las correcciones de seguridad de WhatsApp. La demanda, presentada a finales de 2019, acusaba a NSO Group de ciberespionaje dirigido a periodistas, abogados, activistas de derechos humanos y otras personas que utilizaban el servicio de mensajería cifrada.

Sin embargo, la jueza dictaminó que la indemnización por daños y perjuicios de 168 millones de dólares concedida a Meta a principios de este año era excesiva.

"Simplemente, aún no ha habido suficientes casos de vigilancia electrónica ilegal en la era de los teléfonos inteligentes para que el tribunal pueda concluir que la conducta de los demandados fue 'particularmente atroz'", escribió la jueza en la sentencia.

¿Cuándo fue fundada la compañía NSO Group?

NSO Group fue Fundada en 2010 por los israelíes Shalev Hulio y Omri Lavie. Tiene su sede en el centro tecnológico costero de Herzliya, cerca de Tel Aviv.

El sitio web de medios TechCrunch informó el viernes que un grupo inversionista estadounidense ha adquirido una participación mayoritaria en NSO Group.

La empresa israelí produce Pegasus, una herramienta altamente invasiva que, según informes, puede encender la cámara y el micrófono del teléfono celular de un objetivo y acceder a los datos que contiene, convirtiendo efectivamente el teléfono en un espía de bolsillo.

La demanda presentada en un tribunal federal de California alegaba que NSO intentó infectar aproximadamente mil 400 "dispositivos objetivo" con software malicioso para robar información valiosa.

Infectar teléfonos inteligentes u otros dispositivos utilizados para enviar mensajes de WhatsApp significaba que se podía acceder al contenido de los mensajes cifrados durante la transmisión después de que fueran descifrados.

Expertos independientes han señalado que el software Pegasus es utilizado por Estados, algunos de ellos con un historial deficiente en materia de derechos humanos. NSO Group ha sostenido que solo concede licencias de su software a gobiernos para la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

