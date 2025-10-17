Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación

Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Desaparece estudiante de medicina tras salir de clases en Mazatlán, Sinaloa

Estos son los dos circuitos que tendrá el Centrobús en el primer cuadro de la capital

Washington.- Dos funcionarios de Estados Unidos han confirmado a The Associated Press que el ejército estadounidense llevó a cabo un sexto ataque mortal en el .

Uno de los funcionarios afirmó que el ataque, realizado sobre lo que se cree que es una semisumergible o sumergible, mató al menos a una persona y dejó al menos dos sobrevivientes. A ambos funcionarios se les concedió el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

No quedó claro de inmediato qué se haría con los individuos. Este ataque del jueves eleva el número de muertos por la acción militar de la administración Trump contra buques en la región a al menos 28.

Los sobrevivientes de este ataque ahora enfrentan un futuro y un panorama legal inciertos, incluyendo preguntas sobre si ahora se los considera prisioneros de guerra o acusados ​​en un caso penal.

