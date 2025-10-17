EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Más Información
Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas
Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños
Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley
Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light
127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación
Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan
Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales
Washington.- Dos funcionarios de Estados Unidos han confirmado a The Associated Press que el ejército estadounidense llevó a cabo un sexto ataque mortal en el Caribe.
Uno de los funcionarios afirmó que el ataque, realizado sobre lo que se cree que es una embarcación semisumergible o sumergible, mató al menos a una persona y dejó al menos dos sobrevivientes. A ambos funcionarios se les concedió el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.
Lee también EU despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela, según The Washington Post
No quedó claro de inmediato qué se haría con los individuos. Este ataque del jueves eleva el número de muertos por la acción militar de la administración Trump contra buques en la región a al menos 28.
Los sobrevivientes de este ataque ahora enfrentan un futuro y un panorama legal inciertos, incluyendo preguntas sobre si ahora se los considera prisioneros de guerra o acusados en un caso penal.
Lee también Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald
mcc