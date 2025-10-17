EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Washington.- Dos funcionarios de Estados Unidos han confirmado a The Associated Press que el ejército estadounidense llevó a cabo un sexto ataque mortal en el Caribe.

Uno de los funcionarios afirmó que el ataque, realizado sobre lo que se cree que es una embarcación semisumergible o sumergible, mató al menos a una persona y dejó al menos dos sobrevivientes. A ambos funcionarios se les concedió el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

No quedó claro de inmediato qué se haría con los individuos. Este ataque del jueves eleva el número de muertos por la acción militar de la administración Trump contra buques en la región a al menos 28.

Los sobrevivientes de este ataque ahora enfrentan un futuro y un panorama legal inciertos, incluyendo preguntas sobre si ahora se los considera prisioneros de guerra o acusados ​​en un caso penal.

