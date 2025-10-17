Más Información

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Corte de EU prohíbe a NSO Group instalar software espía en WhatsApp; deja multa por daños en 4 mdd

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Stellan Skarsgård reflexiona sobre su carrera en el Festival de Cine de Morelia: “Soy la suma de todos mis errores”

Morena y sus aliados en San Lázaro aprueban Ley de Ingresos 2026; turnan al Senado

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Riña en Penal de Culiacán, deja un muerto y dos heridos por disparos; autoridades decomisan 5 armas de fuego y un artefacto explosivo

Dan prisión preventiva a implicado en caso de Black Wallstreet Capital; financiera está ligada al tráfico de drogas en Europa

Sheinbaum supervisa en Veracruz acciones de apoyo tras lluvias e inundaciones; Nahle agradece respaldo

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

anunció este sábado que acordó llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos "lo antes posible", ya que ambas partes están interesadas en evitar otra escalada de su guerra arancelaria.

El anuncio se produjo tras una videollamada entre el principal negociador de Beijing, el vice primer ministro He Lifeng, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la que hubo "intercambios francos, profundos y constructivos", informó la agencia estatal de noticias china Xinhua.

