China anunció este sábado que acordó llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos "lo antes posible", ya que ambas partes están interesadas en evitar otra escalada de su guerra arancelaria.

El anuncio se produjo tras una videollamada entre el principal negociador de Beijing, el vice primer ministro He Lifeng, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la que hubo "intercambios francos, profundos y constructivos", informó la agencia estatal de noticias china Xinhua.

