Más Información
Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas
Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños
Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley
Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light
127 localidades en 5 estados continúan incomunicadas por intensas lluvias; lanzan app para ver avances de rehabilitación
Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan
Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la subida del 100% de aranceles con la que amenazó a China es "insostenible", pero afirmó que Beijing lo "obligó" a hacerlo al imponer restricciones a la exportación de tierras raras.
Trump anunció la semana pasada que incrementaría de forma "masiva" los gravámenes que ya pesan sobre importaciones chinas, lo cual podría elevar esos gravámenes a un 157%.
Preguntado en la cadena Fox News sobre si ese número podría mantenerse y sus consecuencias para la economía estadounidense, el mandatario respondió: "No es sostenible, pero ese es el número".
"Pero me obligaron a hacerlo. (...) Creo que nos irá bien con China, pero tenemos que tener un trato justo. Tiene que ser justo", dijo Trump en un fragmento de una entrevista que será emitida el próximo domingo.
Lee también Siempre sí: Trump confirma que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur
Trump y Xi Jinping se reunirán en Corea del Sur
El republicano insistió en que China "es un adversario muy fuerte" y agregó que habrá que esperar a la reunión que sostendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de mes en Corea del Sur.
"Aumenté nuestros aranceles al 100%, además de lo que ya están pagando, lo cual es mucho peor, mucho peor. Veremos qué pasa con China. Siempre he tenido una excelente relación con Xi, pero siempre buscan una ventaja. Estafaron a nuestro país durante años", indicó.
China anunció que en noviembre impondrá controles a la exportación de tierras raras, críticos para la industria tecnológica, militar y energética, y requisitos de licencia a cualquier producto que contenga partes de estos materiales provenientes de su territorio.
La represalia anunciada poco después por Trump marca el mayor desencuentro con Beijing desde que ambas potencias acordaran una tregua arancelaria para negociar una rebaja de los aranceles, que Washington elevó a 145% durante la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense tras su regreso a la Casa Blanca.
Lee también Trump dice que EU quiere "ayudar a China, no perjudicarla"
Trump y Xi mantuvieron el pasado 18 de septiembre una llamada telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir a TikTok seguir operando en Estados Unidos y acordaron verse a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
A pesar de las diferencias y de declarar que la reunión con su par chino podría no tener sentido, Trump y miembros de su Administración han confirmado que el encuentro sigue en pie.
Exasesor de Trump en seguridad nacional se declara inocente de los cargos en caso de información clasificada
mcc