Washington.- John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump en su primer mandato, se entregó este viernes a las autoridades judiciales, como estaba previsto, tras ser imputado un día antes por mal manejo de información clasificada, algo que el exaliado del mandatario niega.
Lee también Departamento de Justicia pedirá imputar a John Bolton, exasesor de Trump, afirma CNN
