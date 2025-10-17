Washington.- John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump en su primer mandato, se entregó este viernes a las autoridades judiciales, como estaba previsto, tras ser imputado un día antes por mal manejo de información clasificada, algo que el exaliado del mandatario niega.

