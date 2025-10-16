Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

Geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos de Veracruz, explica Nahle; alertamiento no falló, asegura

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Los Ángeles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea solicitar a un gran jurado que impute formalmente a , exasesor de Seguridad Nacional del expresidente , según informó CNN.

La noticia llega después de que el mes pasado se hicieran públicos documentos judiciales que revelaban que Bolton estaba siendo investigado por el gobierno federal por el presunto manejo ilegal de información clasificada.

De acuerdo con el medio estadounidense, parte de la investigación del se centra en notas que el exasesor habría escrito en una cuenta personal de .

De acuerdo con esos reportes, Bolton utilizaba ese correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la , a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021).

El uso de una cuenta privada para registrar posibles asuntos gubernamentales podría representar una violación de las normas sobre el manejo de información sensible.

El caso de Bolton se sumaría a una serie de acciones recientes del contra figuras críticas del presidente republicano.

En las últimas semanas, el exdirector del James Comey fue acusado formalmente por obstrucción al Congreso y realizar declaraciones falsas, mientras que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enfrenta cargos federales por presunto y falsedad documental.

