Washington.— Las aerolíneas han cancelado más de 9 mil vuelos en Estados Unidos desde que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó recortes de vuelos a finales de la semana pasada, principalmente para aliviar la demanda en las torres de control que operan con poco personal por el cierre del gobierno federal.

Aunque parece que el gobierno y el Congreso se movilizaron para reabrir en los próximos días, las interrupciones en los aeropuertos, las cancelaciones de vuelos y las pérdidas económicas no desaparecerán de inmediato.

Otros mil 200 vuelos comerciales fueron cancelados el martes, puesto que la FAA aumentó su objetivo de reducir los vuelos domésticos en las terminales más concurridas a 6%, tras un recorte inicial de 4% en esos 40 aeropuertos. Sin embargo, las cancelaciones hasta ayer han sido menos que en los últimos días.

Tras siete semanas de votaciones fallidas, la Cámara Alta aprobó el martes por la noche un paquete presupuestario que permitirá reabrir la administración pública.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, instó al Congreso a aprobar rápidamente el proyecto de ley bipartidista. “Si la Cámara hace su trabajo (...) estaremos bien encaminados” para que los viajes aéreos vuelvan a la normalidad, dijo Duffy durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Pero si los legisladores no actúan rápido, Duffy advirtió que es probable que las interrupciones empeoren antes de la semana de Acción de Gracias, una de las épocas de mayor movilidad aérea del año.

“Este es el Super Bowl del control del tráfico aéreo”, dijo Duffy.

Algunas aerolíneas, advirtió Duffy, ya están hablando de “dejar en tierra sus aviones” si el gobierno federal no reabre pronto.

La aprobación en el Senado, con 60 votos a favor y 40 en contra, fue posible por ocho demócratas moderados que negociaron con la mayoría republicana una extensión presupuestaria que permite garantizar los subsidios alimentarios para personas de bajos recursos hasta septiembre del próximo año. El paquete no incluye la exigencia del Partido Demócrata de prolongar los subsidios sanitarios de la Ley de Cuidado Asequible (Obamacare) para millones de estadounidenses. Desde su propio partido, los legisladores disidentes fueron calificados de “traidores”.

A su vez, la Corte Suprema extendió una orden que bloquea los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ante las señales de que el cierre del gobierno podría acabar.

La nieve cubre partes del noreste

Mientras, la primera gran ola de frío de la temporada sumergió partes del sureste de EU en temperaturas récord, causando advertencias de heladas en Alabama, Florida y Georgia al tiempo que la nieve cubría el área de los Grandes Lagos y la ráfaga de aire frío avanzaba.

La corriente de aire ártico que afecta a los dos tercios orientales del país migró hacia el este y sureste desde las Llanuras del Norte, que fueron golpeadas con vientos fríos y nieve durante el fin de semana.

Algunos récords diarios fueron “absolutamente destrozados”, afirmó el meteorólogo Scott Kleebauer, incluyendo una mínima de 2 grados centígrados bajo cero (28 grados Fahrenheit) en el aeropuerto de Jacksonville, Florida, por la mañana. Eso rompió el récord anterior de 1 grado Celsius (35 grados Fahrenheit) establecido en 1977. En Florida, las iguanas comenzaron a “congelarse” y caer de los árboles a medida que las temperaturas descendieron a 4° Celsius (40° Fahrenheit) o menos, según Kleebauer. Agencias