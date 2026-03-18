El presidente estadounidense Donald Trump se deslindó este miércoles del ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo. "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Medio Oriente, atacó violentamente una importante instalación conocida como el campo de Gas South Pars en Irán. Sólo una pequeña parte de la instalación resultó dañada. Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir", posteó Trump en Truth Social.
Trump indicó que "lamentablemente, Irán desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre el ataque a South Pars, y atacó injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado (GNL) de Qatar. Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar".
Añadió que "en tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán. No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo".
South Pars se trata de la mayor reserva de gas conocida del mundo, que suministra alrededor de 70% del gas natural nacional de Irán.
