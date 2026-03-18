Más Información

Harfuch se reúne con Kash Patel, director del FBI; destaca coordinación de México y EU para detener a objetivos prioritarios

Máynez destaca liderazgo de Mariana Rodríguez y Colosio rumbo a elección del 2027; "son garantía de que MC va a ganar", afirma

Senadores de Morena acuerdan donar apoyo económico a Cuba; "hay que enviarles petróleo, que es lo que les urge": Noroña

¿Quién es "Lobo Menor" y por qué lo busca Ecuador?; líder de "Los Lobos" ligado al CJNG y al asesinato de Fernando Villavicencio

New York Times expone denuncias de abuso sexual contra el activista César Chávez; colaboradores habrían ocultado los hechos

Segob y SEP llaman a "diálogo respetuoso" con la CNTE; mantenemos abiertos los canales de comunicación, expresan

CNTE realiza plantón en Embajada de EU de la CDMX; expresan apoyo a Cuba, Venezuela y Palestina

Brent se acerca a los 110 dólares; ataques a infraestructura energética de Irán elevan la incertidumbre

Cuenta de Banorte para apoyo a Cuba cumple con regulación vigente; banco garantiza supervisión y control de operaciones

Rosario Robles reaparece y descarta ser candidata; he estado en las alcantarillas, pero aquí estoy con la frente en alto, afirma

“Destrozaron mi carrera y mi vida": Verónica Domínguez, bautizada como "Lady Pepitas"; señala que recibió amenazas de muerte

Dan 20 años de prisión a “Fer Italia” por violación; enfrenta un segundo proceso penal por el mismo delito

El presidente estadounidense se deslindó este miércoles del ataque contra el mayor yacimiento de gas del mundo. "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Medio Oriente, atacó violentamente una importante instalación conocida como el campo de Gas South Pars en Irán. Sólo una pequeña parte de la instalación resultó dañada. Estados Unidos desconocía por completo este ataque, y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir", posteó Trump en Truth Social.

Trump indicó que "lamentablemente, desconocía esto, así como cualquier otro dato relevante sobre el ataque a South Pars, y atacó injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado (GNL) de Qatar. Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar".

Lee también

Añadió que "en tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia y fuerza nunca antes vistas en Irán. No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo".

South Pars se trata de la mayor reserva de gas conocida del mundo, que suministra alrededor de 70% del gas natural nacional de Irán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

