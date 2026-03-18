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El presidente francés, Emmanuel Macron, conversó este miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el emir qatarí, Tamim bin Hamad Al Thani, sobre los ataques contra puntos de producción de gas en Irán y Qatar, y pidió una moratoria de los embates contra instalaciones energéticas.
"Es de interés común aplicar sin demora una moratoria sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles, en particular las infraestructuras energéticas e hidráulicas", subrayó Macron en un mensaje en la red social X tras esas conversaciones.
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"La población civil -agregó- y sus necesidades básicas, así como la seguridad del suministro energético, deben protegerse de la escalada militar".
Irán lanzó diversos ataques este miércoles que provocaron daños en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Catar, en un depósito de combustible para aviones en Riad y en una refinería en Baréin.
Esta acometida se produjo después de que Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar, y de que el Ejército iraní prometiera que esas acciones no iban a quedar impunes.
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