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Washington. El presidente de Estados Unidos, , volvió a sugerir que Venezuela sea un nuevo estado de Estados Unidos, tras su inédita victoria en la Serie Mundial de Béisbol .

"Statehood" (término que en inglés denota condición de estado de ), publicó el mandatario, en su cuenta de Truth Social, luego de que Venezuela derrotara por 3-2 a Estados Unidos en Miami en la final del WBC ().

La reacción del presidente fue una reiteración a su comentario sarcástico del lunes cuando celebró la victoria de Venezuela sobre Italia en las semifinales y dijo: "Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia… ¿Estado número 51?".

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El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela "restablecer relaciones diplomáticas y consulares", dos meses después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump.

Venezuela festeja su primer campeonato en el Clásico Mundial de Beisbol / Foto: AP
Venezuela festeja su primer campeonato en el Clásico Mundial de Beisbol / Foto: AP

Posteriormente, el día 10, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado.

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