Más Información
Pódcast busca “difundir ideales" de Morena... pero oculta sus gastos; en Meta desembolsó casi 300 mil pesos
Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta
Otorgan prisión domiciliaria a Carlota “N” por doble homicidio; pagará fianza y usará brazalete electrónico
“La Tuta” se declara no culpable de narcotráfico en EU; Servando Gómez Martínez comparece en Corte de Nueva York
Colocan vallas en calles aledañas a Palacio Nacional por mega marcha de la CNTE; docentes convocan a mítines en embajadas
UNAM crea Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial; busca salvaguardar la integridad académica y la propiedad intelectual
Alcaldesa de Cuauhtémoc denuncia falta de supervisión en demoliciones; seis obras no permitieron verificaciones de la alcaldía
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que podría visitar China en unas "cinco o seis semanas", después de anunciar un día antes que planeaba retrasar el encuentro con su homólogo, Xi Jinping, debido a la guerra con Irán.
"Estábamos reprogramando la reunión, y parece que tendrá lugar dentro de unas cinco semanas. Estamos trabajando con China. A ellos les pareció bien", dijo el mandatario desde el Despacho Oval durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.
China aprueba polémica ley "de unidad étnica"; activistas de derechos humanos temen por impacto en las minorías
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]