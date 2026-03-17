Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que podría visitar China en unas "cinco o seis semanas", después de anunciar un día antes que planeaba retrasar el encuentro con su homólogo, Xi Jinping, debido a la guerra con Irán.

"Estábamos reprogramando la reunión, y parece que tendrá lugar dentro de unas cinco semanas. Estamos trabajando con China. A ellos les pareció bien", dijo el mandatario desde el Despacho Oval durante una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

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