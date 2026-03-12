Más Información
Beijing. China aprobó una ley denominada de "unidad étnica" que los defensores de los derechos humanos consideran perjudicial para las lenguas y las culturas minoritarias del país.
La nueva ley, adoptada por la Asamblea Nacional Popular (ANP), formaliza políticas orientadas a promover el mandarín como "lengua común nacional" en la educación, los trámites oficiales y los lugares públicos.
La nueva norma criminalizará además la participación en "actividades terroristas, actividades separatistas étnicas o actividades de extremismo religioso".
La ley indica que se trata de una "medida significativa" para "reforzar la cohesión" en el país que, según afirma, se enfrenta a cambios sociales sin precedentes.
China, donde la etnia mayoritaria es la han, reconoce dentro de sus fronteras a 55 minorías que agrupan varios centenares de lenguas y dialectos.
El gobierno chino ha sido acusado desde hace décadas de llevar a cabo políticas para asimilar por la fuerza a estas minorías a la mayoría han.
En algunas regiones como el Tíbet o Mongolia Interior, donde viven importantes grupos étnicos minoritarios, las políticas gubernamentales han obligado a que el mandarín se utilice como lengua de enseñanza.
Según Yalkun Uluyol, investigador especializado en China de la oenegé Human Rights Watch, la nueva ley es un "cambio radical" respecto a la política de la era del exdirigente Deng Xiaoping, en los años '80, que garantizaba a las minorías el derecho a utilizar sus propias lenguas.
A partir de ahora los centros educativos tendrán que utilizar el mandarín como principal lengua de enseñanza.
La nueva ley no menciona específicamente ninguna lengua pero probablemente afectará a los hablantes de uigur, mongol y tibetano.
"No es casualidad que la ley se dirija a los espacios donde los niños tienen más probabilidades de entrar en contacto con su lengua materna", declaró a la AFP Erika Nguyen, de la asociación de defensa de la libertad de expresión PEN America.
mcc
