En narconómina de “El Mencho”, policía creada por Lemus; aparecen pagos por 400 mil pesos

Sheinbaum presenta plan B de la reforma electoral; exhibe a diputados que votaron a favor y en contra

“Layda Sansores vive en un autismo político”; charla con Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

Aseguran 270 kilos de fentanilo en Colima; detienen a líder de célula delictiva dedicada tráfico de metanfetaminas

¿Qué pasa con los taxis en el AICM?; entre bloqueos, amparos y sanciones, esto es lo que se sabe del tema

Plan B de reforma electoral se aplicará para legisladores locales y el Senado; aprobación reduciría 4 mil mdp

Concluye reunión de Sheinbaum con legisladores sin acuerdo sobre plan B de reforma electoral; "no se trabajó en un documento formal"

“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

Sheinbaum: este año se llegará a mil Centros LIBRE para las Mujeres en todo el país; fijan meta para crear 2478 este sexenio

Sergio Mayer volverá a la política tras salir de “La casa de los famosos”; planea retomar su curul en San Lázaro

Guadalajara enfrenta crisis por agua contaminada

Se echan la culpa por permisos para demoler edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad

Beijing. China aprobó una ley denominada de "unidad étnica" que los defensores de los derechos humanos consideran perjudicial para las lenguas y las culturas minoritarias del país.

La nueva ley, adoptada por la Asamblea Nacional Popular (ANP), formaliza políticas orientadas a promover el mandarín como "lengua común nacional" en la educación, los trámites oficiales y los lugares públicos.

La nueva norma criminalizará además la participación en "actividades terroristas, actividades separatistas étnicas o actividades de extremismo religioso".

La ley indica que se trata de una "medida significativa" para "reforzar la cohesión" en el país que, según afirma, se enfrenta a cambios sociales sin precedentes.

China, donde la etnia mayoritaria es la han, reconoce dentro de sus fronteras a 55 minorías que agrupan varios centenares de lenguas y dialectos.

El gobierno chino ha sido acusado desde hace décadas de llevar a cabo políticas para asimilar por la fuerza a estas minorías a la mayoría han.

En algunas regiones como el Tíbet o Mongolia Interior, donde viven importantes grupos étnicos minoritarios, las políticas gubernamentales han obligado a que el mandarín se utilice como lengua de enseñanza.

Según Yalkun Uluyol, investigador especializado en China de la oenegé Human Rights Watch, la nueva ley es un "cambio radical" respecto a la política de la era del exdirigente Deng Xiaoping, en los años '80, que garantizaba a las minorías el derecho a utilizar sus propias lenguas.

A partir de ahora los centros educativos tendrán que utilizar el mandarín como principal lengua de enseñanza.

La nueva ley no menciona específicamente ninguna lengua pero probablemente afectará a los hablantes de uigur, mongol y tibetano.

"No es casualidad que la ley se dirija a los espacios donde los niños tienen más probabilidades de entrar en contacto con su lengua materna", declaró a la AFP Erika Nguyen, de la asociación de defensa de la libertad de expresión PEN America.

