Más Información
FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido
José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales
Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice
Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"
Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto
Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento
Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"
Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables
Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará un viaje oficial a China del 31 de marzo al 2 de abril, según la Casa Blanca.
Trump y el presidente chino Xi Jinping se han reunido en persona en cinco ocasiones (en abril y noviembre de 2017, en noviembre de 2018, en junio de 2019 y en octubre de 2025), por lo que éste será su sexto encuentro.
"Voy a ir a China en abril, va a ser algo salvaje”, dijo Trump el jueves durante la primera reunión de la Junta de Paz en Washington, el nuevo organismo internacional impulsado por él mismo.
Lee también Trump reunirá a mandatarios latinoamericanos en Florida en marzo, reportan; abordaría influencia de China en la región
La visita, la primera oficial de Trump a China en su segundo mandato, llega justo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya anulado parcialmente los aranceles, volviendo a poner la medida económica en el centro del debate.
Los aranceles han sido uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y China desde que en abril de 2025 Trump anunció tasas por encima del 100% sobre ciertos bienes chinos y amenazó con otras aún mayores para otros productos.
Aranceles, seguridad, tecnología y Taiwán, temas entre China y EU
La batalla comercial se frenó con un acuerdo de emergencia en mayo de 2025 en Ginebra, fijando una tregua temporal, que después se consolidó por un año desde octubre de 2025, cuando China levantó las restricciones a comerciar con minerales de tierras raras y Estados Unidos redujo parte de sus aranceles.
En el ámbito económico, el pulso tecnológico entre las dos potencias estará también presente en las conversaciones que los dos líderes mantengan en China y en otro ámbito, las cuestiones de seguridad en el área Asia-Pacífico también tendrán su espacio en el encuentro.
Lee también Trump anuncia que Xi Jinping visitará la Casa Blanca a "finales de año"; buscan restaurar la relación comercial
Otro de los asuntos pendientes que se espera que se trate en esa próxima cita entre Trump y Xi Jinping es la cuestión de Taiwán.
Mientras China considera a Taiwán como territorio propio, Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas formales con China y es uno de los principales proveedores de armas de la isla.
Además de este viaje, está previsto que Xi Jinping acuda a la Casa Blanca a finales de 2026 para una nueva ronda de contactos bilaterales.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]