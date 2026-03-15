Checo Pérez lamenta incidente con Valtteri Bottas en el GP de China; así le fue al piloto mexicano

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El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) asumió la responsabilidad por el incidente con su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, durante el : "Tuve toda la culpa".

Pérez, que finalizó 15º -el último entre los 'supervivientes' tras siete abandonos- explicó: "Vi el hueco y fui a por él. Pero al verlo, obviamente, Valtteri no tenía más sitio. (...) Afortunadamente, no pasó nada grave".

"Lamentablemente, me costó la carrera", apuntó el mexicano, que reiteró que "no hubo mala intención" y que "lo importante es disculparse, (reconocer) que la has liado, y que a veces cometes errores".

"Afortunadamente, (Bottas) terminó la carrera", agregó. "En general, lo positivo es que terminamos intactos. Lo negativo es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer en muchas facetas".

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Sergio "Checo" Pérez con Cadillac, durante el Gran Premio de China - Foto: AFP
Sergio "Checo" Pérez con Cadillac, durante el Gran Premio de China - Foto: AFP

La cita de Shanghái fue la segunda prueba del campeonato en 2026, y la primera en celebrarse con el formato especial que incluye carrera al esprint, la cual se celebró este sábado y se saldó con victoria para George Russell (Mercedes), que ya se había encaramado a lo más alto del podio en el Gran Premio de Australia.

Tras recorrer 305,3 kilómetros repartidos en 56 vueltas a los 5.451 metros de la pista shanghainesa, donde el vencedor fue el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), los pilotos volverán a competir el próximo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón.

Después, un mes de parón: las siguientes paradas del campeonato eran en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril), pero la FIA confirmó este fin de semana su cancelación, al menos en las fechas inicialmente previstas, por la guerra en Oriente Medio, por lo que habrá que esperar al 3 de mayo para el Gran Premio de Miami.

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Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas en el Circuito Internacional de Shanghái, rumbo al Gran Premio de China - Foto: AFP
Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas en el Circuito Internacional de Shanghái, rumbo al Gran Premio de China - Foto: AFP

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