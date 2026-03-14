Checo Pérez bromeó sobre la destrucción de su coche: "Espero que podamos terminar la carrera con el coche completo"

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El piloto mexicano no ha tenido un regreso ideal a la Fórmula 1, ya que en las pruebas y sprint del Gran Premio de China, sufrió varios problemas.

En redes sociales, se viralizaron imágenes del monoplaza del tapatío durante el Sprint en el Circuito de Shanghái, ya que algunas piezas de la carrocería comenzaran a desprenderse de la misma.

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A pesar este accidente en su monoplaza y que terminó en último lugar de la clasificación, Checo se tomó estos problemas con humor.

“Estábamos buscando reducir la resistencia para la carrera”, respondió a modo de broma.

“Todavía son los primeros días para el equipo, pero estamos aprendiendo cada día que pasa. Espero que podamos terminar la carrera con el coche completo”, agregó.

Cabe recordar, que en su primera conferencia de prensa como piloto de Cadillac, Checo le mandó un mensaje al público mexicano asegurando que no deberían esperar buenos resultados esta temporada por parte de su nueva escudería, ya que es la primera temporada en la que compiten en el máximo circuito.

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ASÍ SALDRÁN LOS PILOTOS EN EL GP DE CHINA

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Max Verstappen (Red Bull)
  9. Isack Hadjar (Red Bull)
  10. Oliver Bearman (Haas)
  11. Nico Hülkenberg (Audi)
  12. Franco Colapinto (Alpine)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Liam Lawson (Visa RB)
  15. Arvid Lindblad (Visa RB)
  16. Gabriel Bortoleto (Audi)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Alexander Albon (Williams)
  19. Fernando Alonso (Aston Martin)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Lance Stroll (Aston Martin)
  22. Sergio Pérez (Cadillac)

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO EL GRAN PREMIO DE CHINA?

  • Día: domingo 15 de febrero
  • Hora: 01:00 horas (tiempo del centro de México
  • Transmisión: Sky Sports y F1 TV.

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