Checo Pérez termina la carrera sprint del GP de China; así le fue al piloto mexicano

El británico George Russell (Mercedes) ganó este sábado la carrera al esprint del Gran Premio de China, segunda parada de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y primera en contar con este formato especial.

El líder de la clasificación, que arrancó la carrera desde la posición de cabeza, se impuso en esta prueba corta -19 vueltas, un total de 103,6 kilómetros- a los dos pilotos de Ferrari: el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, segundo y tercero bajo la bandera a cuadros.

Asimismo, Russell se anotó el máximo premio en juego, 8 puntos, que le sitúan con 33 en la clasificación general a expensas de que consiga aumentar esa cifra en la gran carrera de mañana.

Los dos pilotos de Ferrari, por su parte, sumaron 7 y 6 enteros a su marcador, respectivamente.

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Sergio "Checo" Pérez con Cadillac, durante la carrera sprint del Gran Premio de China - Foto: AP

También lograron puntuar, ordenados de 5 puntos a 1, el vigente campeón Lando Norris (McLaren), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Los hispanohablantes de la parrilla no pudieron anotarse puntos: el español Carlos Sainz (Williams) fue el mejor colocado, en el duodécimo puesto, seguido por el argentino Franco Colapinto (Alpine, 14º), el español Fernando Alonso (Aston Martin, 17º) y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac, 19º).

Después de esta prueba reducida, se celebrará la sesión de clasificación para la gran carrera que se disputará el domingo en el circuito de Shanghái, prevista a 56 vueltas para completar un recorrido de 305,3 kilómetros.

Y, tras la cita de China, la próxima parada de la gira internacional de la Fórmula 1 será en el circuito de Suzuka, donde se celebrará el Gran Premio de Japón el próximo 29 de marzo.

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