El líder del campeonato mundial de F1, el británico George Russell, consiguió el viernes la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de China, liderando un doblete de Mercedes por delante del italiano Kimi Antonelli.

Russell marcó un tiempo de 1 minuto y 31,520 segundos en el Circuito Internacional de Shanghái, de 5,451km, 0,289 segundos más rápido que Antonelli, con el campeón del mundo Lando Norris a 0,621 segundos de su compatriota británico en tercera posición.

Junto a Norris en la segunda fila para la carrera de 19 vueltas del sábado por la mañana estará otro británico, Lewis Hamilton, ganador del sprint de China hace un año.

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El siete veces campeón del mundo fue cuarto con su Ferrari, 0,641 segundos más lento que Russell.

"El coche se ha comportado de maravilla", dijo Russell, que lidera el campeonato tras ganar la carrera inaugural de la temporada en Australia el pasado fin de semana.

GEORGE RUSSELL SECURES SPRINT POLE IN SHANGHAI! 🥇



A very impressive effort from the Mercedes driver 👏#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/IfZWZGPE1i — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

"Después de Melbourne sabíamos que teníamos un coche realmente bueno. El motor está rindiendo muy bien. Y hoy ha sido un verdadero placer conducirlo, así que estoy contento", añadió Russell.

Los McLaren esperaron hasta el final de la sesión de clasificación para salir a dar su única vuelta rápida, con la esperanza de aprovechar la pista en su momento más rápido.

La estrategia dio sus frutos, ya que Norris superó a los dos Ferrari y el australiano Oscar Piastri se interpuso entre ellos, quedando en quinta posición.

El monegasco Charles Leclerc, tercero en Melbourne la semana pasada, fue el sexto más rápido. El francés Pierre Gasly colocó su Alpine en la cuarta fila, en séptima posición.

De las grandes escuderías, fue Red Bull la que tuvo peor día. El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, fue octavo a 1,734 segundos de Russell y el joven francés Isack Hadjar décimo con más de dos segundos de retraso.

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Un resultado que confirma lo dicho el jueves por Verstappen, que no ha ocultado su desacuerdo con los nuevos monoplazas para 2026, con motores híbridos (mitad eléctricos, mitad térmicos).

En la conferencia de prensa previa al Gran Premio de China comparó conducir estos autos con el videojuego Mario Kart.

The grid is set for the Sprint.



Due to a fuel system issue found during practice, SP11 was unable to run as the problem couldn't be fixed in time.



VB77 took part in SQ1 but did not progress to the next round. pic.twitter.com/Y3HWAfsBzl — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 13, 2026

El máximo responsable de la escudería austriaca, el francés Laurent Mekies, admitió tras la sesión que "la diferencia con Mercedes y Ferrari es importante".

El piloto mexicano Sergio Pérez no participó en la sesión debido a un problema de combustible con su Cadillac, el nuevo equipo de la parrilla para 2026.

Los otros dos pilotos latinoamericanos presentes en la parrilla tampoco tuvieron una actuación mucho más destacada: el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) firmó el 14º mejor crono y el argentino Franco Colapinto (Alpine) el 16º, ambos por detrás de sus respectivos compañeros de equipo.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán desde la cola de la parrilla, tras haber acabado en los puestos 17 y 19 (de 22 pilotos).