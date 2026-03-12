Este jueves por la noche arrancó el Gran Premio de China 2026, la segunda fecha de la temporada, en la que Mercedes dominó en gran parte de la primera práctica. Sergio Pérez se quedó en la última posición de la clasificación.

George Russell comandó la primera actividad del fin de semana con un tiempo de 1:32.741. Kimi Antonelli selló el 1-2 de Mercedes a colocarse a 120 milésimas de su compañero, y con un gran cierre, Lando Norris firmó la tercera posición.

El arranque del mexicano en el entrenamiento fue positivo, en los primeros 10 minutos, Checo registró un tiempo 1:39.200 minutos para ubicarse en el lugar 15.

Lee también Raúl Jiménez sufre el fallecimiento de su padre

A lo largo de la sesión hubo algunos problemas entre ciertos pilotos, como el que sufrió Franco Colapinto en su arranque del entrenamiento. El argentino hizo un trompo en la curva 9 del circuito. Lewis Hamilton perdió el control de su coche en la sexta curva del trazado por un bloqueo en sus frenos traseros.

The one and only practice of the weekend ✔️ pic.twitter.com/rQltt8O8Pi — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 13, 2026

Pese a sumar una buena cantidad de vueltas, Checo Pérez no lograba escalar hasta las posiciones deseadas, pues se ubica dentro de los últimos peldaños de la clasificación sin importar los intentos acumulados.

Lee también Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: “Serán tratados como estrellas”

Ya en los últimos minutos del entrenamiento, el piloto tapatío fue retirado a los pits y ahí permaneció hasta el final de la sesión, colocándose a casi siete segundos del líder George Russell.

La actividad continúa en la madrugada de este viernes a la 1:00 am con la clasificación para la carrera sprint.