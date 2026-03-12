Raúl Jiménez sufre el fallecimiento de su padre

Este miércoles 12 de marzo se dio a conocer el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de Raúl Jiménez, delantero del Fulham de Inglaterra y de la Selección Mexicana.

El papá del seleccionado nacional murió a los 62 años, supuestamente por un cáncer de páncreas que lo aquejaba desde el año anterior; sin embargo, no se sabe de manera oficial el motivo de su deceso.

Por ahora, ni Raúl Jiménez o alguien de su familia se ha pronunciado al respecto. Su club, así como la Selección Nacional, tampoco han manifestado algo en apoyo de su atacante.

Jiménez Vega recibió el último adiós de sus familiares y conocidos, en Tepeji del Río, Hidalgo, de donde era originario. Hubo una misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco de Asís y posteriormente fue sepultado.

Se desconoce si el futbolista Raúl Jiménez y su familia ya están en suelo mexicano o sí lo harán en las próximas horas.

El surgido de las Águilas del América está contemplado por Javier Aguirre para disputar la Fecha FIFA de marzo contra Portugal (28 de marzo) y Bélgica (31 de marzo); sin embargo, se desconoce si lo sucedido podría cambiar de planes a Raúl.

América se sumó a las condolencias

Las Águilas del América, el equipo que vio nacer futbolísticamente a Raúl Jiménez, se pronunciaron tras el sensible deceso del señor Raúl Jiménez Vega.

"Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos", escribieron en sus redes sociales.

