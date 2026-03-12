Rafa Márquez pide respaldo total y unión por parte de la afición rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana ya piensa en el reto que representa disputar una Copa del Mundo en casa y, dentro del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, existe un mensaje claro para la afición: el respaldo del público puede marcar la diferencia.

Así lo expresó Rafael Márquez, auxiliar del Tricolor, quien espera que el equipo nacional cuente con el apoyo incondicional de su gente durante el torneo.

El exdefensor mexicano reconoció que parte del enfoque del cuerpo técnico y jugadores del Tri se basa en la experiencia de Aguirre, quien conoce de primera mano lo que significa vivir una Copa del Mundo en casa.

"Nos hemos guiado un poco por las experiencias de Javier Aguirre, tuvo la oportunidad de jugar un Mundial ya en casa. Lo que nos comenta él es que se vive totalmente diferente. Ha tenido la oportunidad de dirigir varios Mundiales y de ser participante como jugador aquí en el 86 y lo que no escatima en repetir, una y otra vez, es la sensación de poder estar con nuestra gente", dijo el excapitán tricolor.

Márquez señaló que disputar el torneo en territorio mexicano puede representar un impulso emocional importante para los jugadores, siempre que la afición transforme su pasión en apoyo.

"Es lo que esperamos para ese día, que la gente en realidad se vuelque con nosotros, queremos que sea también una ventaja para nosotros poder jugar en nuestro país, que sientan el calor de la gente, la presión de nuestra gente", explicó Márquez.

Rafael Márquez espera un gran encuentro frente a Ecuador, el 11. Foto: IMAGO7

"A veces desafortunadamente cuando tenemos un mal resultado, la gente se nos torna en contra y la verdad que eso duele a veces porque es nuestra gente y jugando en nuestra ciudad o en nuestro país que sientas esas malas aficiones, pues es triste porque siempre nosotros obviamente lo que no queremos es perder y damos todo lo mejor de nosotros para intentar darles alegrías a ellos", agregó el exazaguero en un tono de reproche hacia algunos fanáticos que han dejado de apoyar a la Selección en los momentos negativos.

"Pase lo que pase tratar de siempre tener nuestros colores en el corazón y apoyar a la Selección en las buenas y en las malas", agregó.

Asimismo, el exjugador del Barcelona lanzó un llamado a la unión, al considerar que el futbol puede convertirse en un factor que fortalezca a México luego de los hechos violentos que sacudieron al país hace unas semanas.

'Necesitamos estar todos unidos porque también con todo lo que ha pasado en nuestro país, sí queremos que seamos uno solo, porque México es mucho más que lo que está pasando, en las noticias malas, y creemos que podemos dar un gran ejemplo ahora con esta oportunidad de estar en el Mundial", remató.

