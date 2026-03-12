La última vez que Sergio Pérez subió a un podio en la máxima categoría del automovilismo fue en abril del 2024 cuando, en aquel entonces, quedó en el tercer lugar del Gran Premio de China.

Este fin de semana, el piloto mexicano regresará al Circuito Internacional de Shanghái con el escudo del naciente equipo de Cadillac. Un reto significativo después de que, en el Gran Premio de Australia, culminó en el lugar dieciséis de la carrera. El podio quedó en manos de George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

“Para todo el equipo fue muy especial terminar esa carrera. Cuando consideras la cantidad de tiempo que este equipo ha estado trabajando junto, es muy poco. Es una operación masiva con estas nuevas reglas. No muchos autos lograron llegar al final. Y nosotros lo hicimos”, reconoció Pérez.

Rumbo a las actividades del Gran Premio de China que empezarán este jueves, 12 de marzo, “Checo” aceptó que le representan un desafío. Sobre todo, la carrera sprint.

“Shanghái es un estilo de circuito completamente diferente, eso significa que podemos aprender mucho. El sprint hará que este fin de semana sea un desafío, pero estoy emocionado de volver al auto y ayudar al equipo a correr”, sentenció el volante mexicano.

Estos son los horarios y los canales de transmisión para ver la Fórmula 1.

Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas en el Circuito Internacional de Shanghái, rumbo al Gran Premio de China - Foto: AFP

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Gran Premio de China?

Jueves, 12 de marzo

Prácticas libres 1 - 21:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.

Viernes, 13 de marzo

Clasificación Sprint - 01:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV .

- 01:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de y . Carrera Sprint - 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.

Sábado, 14 de marzo

Clasificación | 01:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.

Domingo, 15 de marzo

Carrera - 01:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.

