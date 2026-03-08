Checo Pérez se sincera, tras el GP de Australia; así le fue al piloto mexicano

El piloto mexicano de la escudería Cadillac, Sergio "Checo" Pérez, aseguró, tras finalizar 16º en el Gran Premio de Australia, que “lo más positivo ha sido haber acabado la carrera con el nuevo equipo", al tiempo que dijo que "ahora lo importante es aprender y progresar”.

“Es clave ahora la progresión y trabajar con el equipo como debemos fijar el plan porque el tiempo en la Fórmula 1 es el peor enemigo que tenemos”, explicó "Checo", que volvía así al campeonato con el equipo norteamericano.

Con respecto al tema del ahorro y las baterías, uno de los principales quebraderos de cabeza de la nueva normativa, Pérez se mostró tajante y sincero: “No entiendo nada. Es supercomplicado; de repente te quedas sin batería y hace que la carrera sea muy diferente a lo que estaba acostumbrado. No lo disfruté tanto, pero esperemos que, con el paso de las carreras, lo podamos entender mejor”.

“Lo más positivo es que pude esquivar a (Liam) Lawson en la salida. El arranque ha sido una locura y complicada, pero lo importante es que pudimos acabar”, añadió.

Sergio Pérez con Cadillac, durante la carrera del Gran Premio de Australia - Foto: AFP

George Russell, ganador del Gran Premio de Australia con Mercedes

George Russell de Mercedes ganó un emocionante Gran Premio de Australia que marcó el comienzo de la temporada de la Fórmula Uno, seguido de cerca por su compañero de equipo Kimi Antonelli para que la escudería hiciera el 1-2 por 61ra vez en la historia.

En la F1 no se registraba el 1-2 por parte de algún equipo desde el Gran Premio de Las Vegas de 2024.

El británico Russell, que salía desde la pole position, arrancó lento, al igual que el italiano Antonelli, quien cayó al séptimo lugar.

Ello permitió que Charles Leclerc de Ferrari —aprovechando al máximo su turbo más pequeño para una carga más rápida y una mejor salida— tomara el liderato en la primera curva.

El monegasco luchó luego por el primer puesto, en una sucesión de rebases con Russell, antes del despliegue el auto de seguridad virtual en la duodécima vuelta para cubrir el Red Bull detenido de Isack Hadjar, momento en el que ambos autos de Mercedes entraron a boxes.

George Russell, campeón del Gran Premio de Australia - Foto: AFP

Leclerc fue tercero para su primer podio con Ferrari desde el Gran Premio de México del año pasado. El piloto de 28 años se mostró frustrado por dejar que se escapara una posible victoria después de que Ferrari se equivocó al no seguir la rápida decisión de Mercedes de hacer una parada conveniente en boxes bajo el auto de seguridad virtual, mientras el resto del pelotón circulaba a un ritmo más lento.

Lewis Hamilton, compañero de equipo de Leclerc, fue cuarto.

Antes, muchos aficionados locales en las gradas quedaron desconsolados por Oscar Piastri de McLaren, quien se accidentó cuando se dirigía a la parrilla de salida, en la cuarta curva, probablemente debido a un pico de energía en su unidad de potencia, lo que le dejó fuera de la carrera en su país antes de la largada.

En el debut de Cadillac en la F1, el mexicano Sergio Pérez ocupó el 16to puesto. Su compañero Valtteri Bottas se ugicó 19no.