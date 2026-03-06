Checo Pérez vive un primer día complicado en el GP de Australia 2026

Un regreso complejo. Sergio Pérez volvió a la Fórmula Uno este jueves (tiempo de México) al participar en las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Australia 2026, donde registró algunos problemas en su monoplaza.

En su presentación en la categoría reina, Cadillac sigue afinando los detalles de su Mac-26 para evitar mayores fallos mecánicos a lo largo de este fin de semana en el circuito de Albert Park. En las primeras dos tandas de entrenamientos, tanto Checo como Valtteri Bottas estuvieron navegando en las últimas posiciones de la clasificación.

Durante el primer entrenamiento, el mexicano registró un total de 14 giros en el trazado de Melbourne, quedándose en el lugar 20 a casi cinco segundos del líder, Charles Leclerc. En esa primera aparición, el volante tapatío registró un semi trompo saliendo de la curva cuatro por una frenada del motor, el problema más serio de la sesión.

Ya para más tarde, Checo se quedó sin poder participar en la segunda sesión del día, pues los fallos en su auto le impidieron rodar; solamente logró hacer dos vueltas antes de verse obligado a apagar el monoplaza.

"Desafortunadamente, tuvimos demasiados problemas. No pudimos hacer tandas largas, lo cual era importante. Eso fue lo principal hoy, no rodar lo suficiente. Ojalá mañana sea más sencillo; ojalá podamos probar los neumáticos y ver qué tal estamos", compartió el de Guadalajara una vez finalizada su participación del día.

De igual manera, el tricolor aseguró que todavía no sabe la gravedad del asunto, pero espera no quedarse fuera de la tercera sesión de entrenamiento que es crucial para la clasificación.

"No sé qué pasó al final [con el coche]; parece un problema con el motor, así que espero que eso no nos complique demasiado para mañana y podamos tener una FP3 limpia, porque realmente necesitamos algunos datos para mañana (hoy)".

Como era de esperarse, estos problemas y los que vengan en un futuro, eran de esperarse al tratarse de una escudería totalmente nueva en el circuito.