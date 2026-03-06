Yareli Acevedo conquista medalla de oro en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista

Yareli Acevedo se lució en su actuación en su primera participación en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista en Perth, Australia, al conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación.

En la penúltima vuelta de la competencia, la mexicana atacó con decisión a Sze Wing Lee y, aunque el relator aseguró fue algo prematuro, la atleta tricolor demostró que ese ataque rendiría frutos al rebasarla.

Una vez que logró adelantar a su rival, la noruega Anita Yvonee Stenberg se puso detrás de ella para intentar arrebatarle la presea dorada en la última, pero la pedalista tricolor mantuvo la ventaja para cruzar la meta en la primera posición.

Este resultado muestra, una vez más, la realidad de Acevedo, quien es vista como una de las cartas fuerte de México dentro de este tipo de competencias. De igual manera, la mexicana continúa a la caza de un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a los cuales se espera llegue y tenga posibilidades de medalla.

Oro para 🇲🇽 en la la copa mundial de ciclismo en Australia. Grande Yarely Acevedo. pic.twitter.com/NzySLw5lUJ — Bernardo de la Garza (@bernardodlgarza) March 6, 2026

El arranque de año de Acevedo ha sido increíble, ya que en enero compitió en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Xalapa, Veracruz, donde cosechó unas cuantas medallas. Asimismo, tuvo actividad en el Campeonato de Pista Élite 2026 en Chile, y aquí sumó un total de cinco preseas: dos de plata y tres de oro.