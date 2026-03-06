Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 10 HOY viernes 6 de marzo

Luego de que concluyera la Jornada 9 del Clausura 2026, rápidamente, se pone en marcha la siguiente fecha.

Ocho partidos se disputaron a media semana; ninguno terminó sin goles y sólo hubo un equipo (Querétaro) que no pudo anotar, es decir, fue una destacada actividad a media semana.

El único partido que no se disputó fue el de las Chivas contra el León, aunque, fue reprogramado para el miércoles 18 de marzo.

La última jornada del futbol mexicano dejó una nueva victoria del Cruz Azul que sigue siendo el superlíder, la goleada (4-1) del Atlético sobre el Mazatlán FC, la perdida de los Pumas de su invicto a manos del Toluca que ahora es el único sin perder, la paliza (4-0) del Monterrey al Querétaro y una nueva derrota (1-2) del América ante el FC Juárez.

Con la mitad del torneo ya disputado, la tabla general está que arde, por lo que cada partido se vuelve más importante e interesante; todos los puntos son necesarios.

De momento, la Máquina sigue en los más alto de la clasificación, con 22 puntos de 27 posibles y con la mejor ofensiva con 17 anotaciones.

El Toluca, las Chivas y el Pachuca ocupan los tres lugares siguientes, que son los que recibirían los partidos de vuelva en la Liguilla.

Los Pumas, el Atlas, el Monterrey y los Tigres son los últimos ubicados en la zona de la Fiesta Grande.

Mientras que el América, el Puebla, el Atlético San Luis, el FC Juárez y el León están en la búsqueda de seguir los pasos de cerca de los que se encuentran por encima de ellos.

El Tijuana, el Necaxa, el Mazatlán FC, el Querétaro y el Santos todavía tiene opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase del Clausura 2026, pero cada vez luce más complicado que lo consigan.

Con la Jornada 10 por iniciar, cada uno de los 18 clubes es consciente de que ya no es viable dejar escapar puntos porque la Liguilla se acerca y, sin el Play-In, los boletos son menos y más difíciles de obtener.

Horarios y canales para ver EN VIVO los de la Jornada 10 de la Liga MX HOY

Mazatlán FC vs León

Fecha: Viernes 6 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7/FOX One/FOX