América envía a joven promesa mexicana al Flamengo

En el futbol mexicano es habitual mirar hacia Sudamérica en busca de talento que refresque y potencie a los clubes de la Liga MX.

Sin embargo, resulta inusual que el flujo opere en sentido contrario, y aún más cuando se trata del mercado brasileño, una de las ligas más prestigiosas y competitivas del continente.

Por eso sorprendió que el América, en pleno Clausura 2026, anunciara la salida de una de sus mayores promesas rumbo a un gigante del futbol sudamericano: el Flamengo.

Se trata de Diego Reyes, futbolista mexicano de 18 años, quien después de un destacado desempeño en las categorías inferiores del América logró atraer el interés del club brasileño.

Su llegada al Flamengo, donde se incorporará al equipo Sub-20, se concretará mediante un préstamo con opción a compra, de acuerdo con reportes de medios brasileños. Estas mismas fuentes señalan que existen altas expectativas sobre el rendimiento del joven atacante y su potencial para adaptarse al exigente futbol brasileño.