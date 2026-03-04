André Jardine se queda sin Paulo Victor; su auxiliar es nuevo técnico de la Selección Brasileña Sub 20

Las Águilas del América no logran levantar el vuelo en este torneo Clausura 2026 y las modificaciones en su plantel continúan. Esta vez, fue en el cuerpo técnico de André Jardine.

Este miércoles, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) informó que Paulo Victor, actualmente auxiliar de André Jardine, será el director técnico de la Selección Sub 20 y de la Preolímpica que buscará su boleto a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Sin embargo, Paulo sí terminará el actual torneo con el América y André Jardine. En su comunicado, la Confederación Brasileña enfatizó que será hasta mayo cuando tome las riendas en tu totalidad.

Lee también América vs Juárez FC: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 9?

En la próxima Fecha FIFA de este mes, Paulo Victor trabajará con la Sub 20 y posteriormente regresará al Club América para continuar con el trabajo rumbo a la recta final de la Fase regular del Clausura 2026.

Paulo conquistó la medalla de oro junto a André Jardine en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tiene experiencia en las selecciones inferiores de la Canarinha Sub 17 y Sub 20.

Esta noche las Águilas del América enfrentan en el estadio Ciudad de los Deportes a los Bravos de Juárez en actividad de la Jornada 9 del Clausura 2026.

Lee también Jürgen Klinsmann le da consejo a futbolistas mexicanos previo al Mundial 2026