Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 8?

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin el sábado pasado con la goleada (1-4) que le propinaron los Tigres al América en el estadio Ciudad de los Deportes.
De esta manera, ya se fue la mitad del actual torneo, por lo que cada vez se vuelven más interesantes cada uno de los partidos, de cara a la Liguilla.
De momento, el Cruz Azul es el líder general, gracias a los 19 puntos que ha conseguido tras las primeras ocho fechas y a que las Chivas dejaron que se les escapara de sus manos el primer lugar, con su derrota (2-0) ante el Toluca.
En la zona de la Fiesta Grande, es decir, los ocho primeros lugares, se encuentran La Máquina, los Diablos Rojos, el Rebaño, los Pumas, el Pachuca, los Tigres, el Atlas y el América.
Mientras el Monterrey, el León, el Tijuana y el Necaxa siguen de cerca a dichos equipos, con la esperanza de arrebatarles uno de los puestos de la Liguilla.
Por su parte, el Puebla, el Atlético San Luis, el FC Juárez, el Mazatlán y el Querétaro luchan por no separarse de los ocho primeros escalones, aunque están más cerca del último lugar.
El Santos es el club que se encuentra en el fondo de la tabla y que, prácticamente, ya se despidió de la oportunidad de avanzar a la Fiesta Grande; aunque, matemáticamente, todavía tiene posibilidades.
En las estadísticas individuales, la tabla de goleo del Clausura 2026 se encuentra en una intensa batalla; los centrodelanteros sueñan con quedarse con el trofeo de máximo artilleros del futbol mexicano.
¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 8?
- Joao Pedro | Atlético San Luis | Sieta goles
- Armando González | Chivas | Cinco goles
- José Paradela | Cruz Azul | Cuatro goles
- Paulinho | Toluca | Cuatro goles
- Salomón Rondón | Pachuca | Cuatro goles
- Juninho | Pumas | Cuatro goles
- Lucas Di Yorio | Santos | Cuatro goles
- Diber Cambindo | León | Cuatro goles
- Facundo Almada | Mazatlán FC | Tres goles
- Marcelo Flores | Tigres | Tres goles
- Julián Carranza | Necaxa | Tres goles
- Mateo Coronel | Querétaro | Tres goles
- Ángel Correa | Tigres | Tres goles
- Kevin Castañeda | Tijuana | Tres goles
- Arturo González | Atlas | Tres goles
- Adalberto Carrasquilla | Pumas | Dos goles
- Agustín Oliveros | Necaxa | Dos goles
- Agustín Palavecino | Cruz Azul | Dos goles
- Álvaro Angulo | Pumas | Dos goles
- Brian Rodríguez | América | Dos goles
- Carlos Rodríguez | Cruz Azul | Dos goles
- Carlos Rotondi | Cruz Azul | Dos goles
- Daniel Aguirre | Chivas | Dos goles
- Diego Lainez | Tigres | Dos goles
- Denzell García | FC Juárez | Dos goles
- Édgar Guerra | Puebla | Dos goles
- Esteban Lozano | Puebla | Dos goles
- Fran Villalba | Santos | Dos goles
- Germán Berterame | Monterrey | Dos goles
- Ezequiel Bullaude | Santos | Dos goles
- Gabriel Fernández | Cruz Azul | Dos goles
- Iker Fimbres | Monterrey | Dos goles
- Jhojan Julio | Querétaro | Dos goles
- Jordan Carrillo | Pumas | Dos goles
- José Rodríguez | FC Juárez | Dos goles
- Oussam Idrissi | Pachuca | Dos goles
- Sergio Canales | Monterrey | Dos goles
- Tomás Badaloni | Necaxa | Dos goles
- Víctor Dávila | América | Dos goles
- Helinho | Toluca | Dos goles
- Juan Brunetta | Tigres | Dos goles
- Óscar Estupiñán | FC Juárez | Dos goles
- Robert Morales | Pumas | Dos goles
- Uros Djurdjevic | Monterrey | Dos goles
