Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 tras la Jornada 8?

La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin el sábado pasado con la goleada (1-4) que le propinaron los Tigres al América en el estadio Ciudad de los Deportes.

De esta manera, ya se fue la mitad del actual torneo, por lo que cada vez se vuelven más interesantes cada uno de los partidos, de cara a la Liguilla.

De momento, el Cruz Azul es el líder general, gracias a los 19 puntos que ha conseguido tras las primeras ocho fechas y a que las Chivas dejaron que se les escapara de sus manos el primer lugar, con su derrota (2-0) ante el Toluca.

En la zona de la Fiesta Grande, es decir, los ocho primeros lugares, se encuentran La Máquina, los Diablos Rojos, el Rebaño, los Pumas, el Pachuca, los Tigres, el Atlas y el América.

Mientras el Monterrey, el León, el Tijuana y el Necaxa siguen de cerca a dichos equipos, con la esperanza de arrebatarles uno de los puestos de la Liguilla.

Por su parte, el Puebla, el Atlético San Luis, el FC Juárez, el Mazatlán y el Querétaro luchan por no separarse de los ocho primeros escalones, aunque están más cerca del último lugar.

El Santos es el club que se encuentra en el fondo de la tabla y que, prácticamente, ya se despidió de la oportunidad de avanzar a la Fiesta Grande; aunque, matemáticamente, todavía tiene posibilidades.

En las estadísticas individuales, la tabla de goleo del Clausura 2026 se encuentra en una intensa batalla; los centrodelanteros sueñan con quedarse con el trofeo de máximo artilleros del futbol mexicano.

¿Cómo marcha la tabla de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 8?