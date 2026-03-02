"Checo sería campeón de Fórmula 1 con el coche adecuado", afirma Jimmy Morales

Jaime Morales conoce a Sergio Pérez desde que era un niño y comparten un vínculo muy fuerte porque el director de Escudería Telmex fue crucial para la carrera del tapatío y lo ha acompañado en su aventura dentro de la Fórmula Uno desde el primer día.

Cuando Jimmy recuerda al Checo de hace algunos años, esboza una sonrisa por las grandes anécdotas que compartieron, teniendo muy presente esa primera vez que lo vio entrenar en los karts, robándole los reflectores a su hermano mayor.

“El papá de Checo, Toño Pérez, nos llevó a enseñar a Toñito. Los empezamos a ver y me pregunta Carlos [Slim Domit]: ‘¿Cómo lo ves?’, y yo le dije: ‘Muy bueno’, pero yo veía que él volteaba a un lugar y yo volteaba a otro, y le dije: ‘¿Tú a quién estás viendo?’, y me dice: ‘A Toño’, y le digo ‘no, Toño está bien, está para poder hacerlo, pero fíjate en el chiquito, ese chiquito es el que trae las cosas’”, recordó con alegría Morales.

En la niñez, adolescencia y adultez, estuvo presente Jimmy, por lo que le ha tocado ver la evolución de Pérez detrás del volante.

Morales aseguró que, con la mentalidad de hoy en día, la madurez que posee y el gran nivel que desplegó en Red Bull, Checo tiene todo para convertirse en monarca de la F1, aunque le falta algo vital: El mejor monoplaza de la parrilla.

“Hoy en día, Checo está en su mejor momento para toma de decisiones, para ser muy aguerrido. Vamos con Cadillac, pero si Checo estuviera en el coche indicado, no tengo duda de que podría ser campeón del mundo”, señaló.

El legado del tapatío es gigantesco. Con el subcampeonato del mundo en 2023 (Red Bull), alcanzó algo nunca antes visto para un piloto tricolor y se inmortalizó.

“Checo ya hizo lo que tenía que hacer. Probó qué tan bueno es cuando tuvo con qué”, sentenció.