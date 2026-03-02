Más Información

Bottas, el primer reto a vencer de Checo Pérez

"Checo sería campeón de Fórmula 1 con el coche adecuado", afirma Jimmy Morales

Terminar dentro del Top 10 sería una victoria para Checo Pérez y Cadillac: Jimmy Morales

Abierto Mexicano de Tenis estima derrama económica de 800 mdp; continúa generando empleos

Doble corona para Cristina Bucsa: ¡La española conquista también el título de dobles en Mérida!

Con 10 victorias, 20 pole positions, 67 podios y mil 797 puntos en la Fórmula Uno, Valtteri Bottas se coloca como el primer gran reto de Sergio Pérez en su regreso, con Cadillac.

La escudería estadounidense halló en el mexicano y el finlandés una dupla con kilometraje de sobra para desarrollar este ambicioso proyecto.

Jaime Morales, pieza fundamental en la carrera de Checo, tiene claro que la primera tarea para sobresalir dentro del garaje es ganarle a su compañero.

Tiene a un compañero que le exigirá mucho. Foto: Cadillac
“Él [Bottas] estuvo siempre muy competitivo cuando le tocó la época de [Lewis] Hamilton, quien estaba muy fuerte en Mercedes, y él le podía ganar. Entonces, la calidad que tiene de coequipero... Ese es el primer reto, porque cuando estás en un equipo, al primero que le tienes que ganar es a tu coequipero; no te puedes dar el lujo de no ganarle”, reconoció el director de Escudería Telmex, en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Jimmy recuerda que conoció al ex de las Flechas Plateadas desde que tenía 15 o 16 años y asegura que “desde ese tiempo, tú veías que era un fuera de serie y ya la gente lo traía marcado: ‘Él va a llegar a la Fórmula Uno’”.

El estilo de manejo, la personalidad en pista y la amplia experiencia de ambos, colocan a Morales en un entredicho sobre quién podría lucir más en esta primera campaña.

