Bottas, el primer reto a vencer de Checo Pérez

Con 10 victorias, 20 pole positions, 67 podios y mil 797 puntos en la Fórmula Uno, Valtteri Bottas se coloca como el primer gran reto de Sergio Pérez en su regreso, con Cadillac.

La escudería estadounidense halló en el mexicano y el finlandés una dupla con kilometraje de sobra para desarrollar este ambicioso proyecto.

Jaime Morales, pieza fundamental en la carrera de Checo, tiene claro que la primera tarea para sobresalir dentro del garaje es ganarle a su compañero.

Tiene a un compañero que le exigirá mucho. Foto: Cadillac

“Él [Bottas] estuvo siempre muy competitivo cuando le tocó la época de [Lewis] Hamilton, quien estaba muy fuerte en Mercedes, y él le podía ganar. Entonces, la calidad que tiene de coequipero... Ese es el primer reto, porque cuando estás en un equipo, al primero que le tienes que ganar es a tu coequipero; no te puedes dar el lujo de no ganarle”, reconoció el director de Escudería Telmex, en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Jimmy recuerda que conoció al ex de las Flechas Plateadas desde que tenía 15 o 16 años y asegura que “desde ese tiempo, tú veías que era un fuera de serie y ya la gente lo traía marcado: ‘Él va a llegar a la Fórmula Uno’”.

El estilo de manejo, la personalidad en pista y la amplia experiencia de ambos, colocan a Morales en un entredicho sobre quién podría lucir más en esta primera campaña.