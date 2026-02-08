Checo Pérez y Cadillac presentan su monoplaza para la temporada 2026 de F1

Cadillac reveló su primer monoplaza en la historia para la Fórmula 1, esto de la mano del mexicano Sergio Pérez y Valtteri Bottas, sus dos pilotos para la temporada 2026 que está cerca de arrancar.

Con la presentación de su auto, la escudería estadounidense se une a las que ya habían develado los suyos. Ahora, solamente restan McLaren y Aston Martin para tener a toda la parrilla completa de cara las siguientes pruebas.

Desde hace unos meses, la escudería respaldada por General Motors anunció que durante el Super Bowl LX, disputado entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, estarían presentando su auto.

Previo a este magno evento de la NFL, Cadillac instaló una caja en la icónica plaza de Times Square en Nueva York, donde está resguardado su monoplaza para la campaña que está cerca de arrancar, la cual se levantará una vez terminado el juego entre Patriots y Seahawks.

Por medio de un video y fotografías en redes sociales, Cadillac reveló como es su auto para la temporada 2026 de la Fórmula 1, ocasionando una gran respuesta por parte de la afición mexicana que esperaba con ansías este momento.

Así es el coche de Checo Pérez para correr con Cadillac

Coche de Checo Pérez con Cadillac para la F1 2026 / Foto: @Cadillac_F1 en X