Pumas piensa en quitarle el invicto a Cruz Azul y lanza advertencia

Partidazo el que protagonizarán el sábado los Pumas y el Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario. Una rivalidad que cada vez se vuelve más intensa.

Al interior del equipo de Efraín Juárez, son conscientes de la importancia de este encuentro, por lo que saldrán “con todo” para buscar los tres puntos que le permita seguir peleando por la parte alta de la tabla.

“Va ser un partido muy intenso y cerrado, por lo que vienen demostrando los dos equipos. Tenemos que vivirlo con mucha intensidad y no guardarnos nada para que el triunfo sea para nosotros”, declaró Álvaro Angulo en conferencia de prensa.

Lee también Raúl Jiménez sufre el fallecimiento de su padre

Como aditivo, la Pantera reconoció que todavía está muy fresca la “lastimosa” lesión que sufrió Kevin Mier tras un contacto con Adalberto Carrasquilla, en el último enfrentamiento, que terminó con victoria (2-3) para los auriazules, por lo que los celestes intentarán tener su revancha.

“Es partido importante, pero, seguramente, para ellos, va a ser más importante porque la última vez les ganamos, van a querer defender su liderato y por lo que hubo con mi compatriota y con Coco; les quedó esa espina y cuando hay esa espina, los partidos se disfrutan más”, compartió el lateral izquierdo colombiano.

Después de enfrentar al Cruz Azul, toca el América y luego las Chivas, es decir, a los Pumas se les viene una seguidilla de juegos bastante complicada.

Sin embargo, en el seno auriazul, prefieren enfocarse en la Máquina antes de pensar en los próximos rivales. Quieren demostrar su mejoría, sobre todo, en casa.

“Son partidos muy importantes y fuertes, pero el más importante es el que tenemos el sábado; hay que enfocarnos en Cruz Azul. Hay que demostrar que venimos de menos a más y que lo que más queremos es ganar cada vez que jugamos en CU”, mencionó Pedro Vite.

El volante ecuatoriano reconoció que el Clásico Capitalino también será una gran prueba para los Pumas, por lo que necesitan una victoria antes de jugar contra las Águilas para llegar con mayor motivación. Prefieren ir “partido a partido”.

“Ganando el sábado, llegamos con confianza para el partido con América. [Queremos] llegar de la mejor manera porque también sabemos lo que nos jugamos la próxima fecha, por eso lo más importante es enfocarse en el sábado”, detalló.

Lee también Donald Trump afecta a Tigres; retrasan su vuelo por culpa del presidente de EU