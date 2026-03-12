Donald Trump afecta a Tigres; retrasan su vuelo por culpa del presidente de EU

Tigres retrasó su viaje a la ciudad de Cincinnati por culpa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La escuadra regiomontana tenía previsto aterrizar el pasado miércoles, 11 de marzo, en territorio estadounidense para disputar los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, de acuerdo a reportes de TUDN, el viaje de los felinos se postergó hasta este jueves, 12 de marzo, porque ayer el mandatario visitó el área de Cincinnati. Situación que provocó el cierre del espacio aéreo para proteger al presidente Trump y que, en consecuencia, terminó por afectar a Tigres.

Los dirigidos por Guido Pizarro habrían despegado este jueves a las ocho de la mañana, en tiempo del centro de México. Al ser un vuelo con escalas, su viaje se habría extendido entre cinco y seis horas.

Bajo esta línea, los futbolistas prácticamente se quedaron sin descanso, ya que el partido de ida en la Copa de Campeones de la Concacaf empezará a las seis de la tarde ante el Cincinnati FC.

Diego Lainez con Tigres, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de Tigres en la Copa de Campeones de la Concacaf?

Jueves, 12 de marzo

FC Cincinnati vs Tigres | Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup | 18:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX+.

