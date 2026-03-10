Cruz Azul se burla de Rayados y festeja la remontada en CONCACAF con LOS MEJORES MEMES

Este martes el Cruz Azul remontó (2-3) y venció a los Rayados de Monterrey en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Con el gol de visita y el marcador global a su favor, la Máquina tiene un pie y medio en la siguiente fase.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón estaban cerca de cortar su racha de victorias consecutivas, que ahora se estiró a siete, pero un grosero error de Santiago Mele tiró a la basura el gran partido que había hecho el Monterrey y en unos minutos, firmaron la remontada.

Primero fue Gonzalo Piovi y después Nicolás Ibáñez quienes anotaron los goles de la remontada cementera, que ahora buscará definir la serie en el estadio Cuauhtémoc el próximo martes 17 de marzo.

A continuación, te presentamos LOS MEJORES MEMES con los que festeja y se burlan del Monterrey la afición de Cruz Azul en redes sociales.

