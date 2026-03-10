Cruz Azul firma agónica victoria ante Monterrey en la ida de octavos de final de CONCACAF

Santiago Mele se encargó de demostrar por qué Luis Cárdenas es el portero titular en Monterrey y en una jugada, le regaló el partido al Cruz Azul (2-3), que con justicia -y picardía- remontó a los Rayados en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.

La Máquina de Nicolás Larcamón llegó a siete victorias consecutivas contando sus compromisos en el plano internacional y lo hecho hasta ahora en Liga MX, donde son líderes del torneo Clausura 2026, y ese dominio se vio reflejado esta noche en el Gigante de Acero. Por el otro lado, la realidad de los Rayados es cada vez más preocupante.

Al minuto 11 de partido, Daniel Aceves tuvo un error grotesco en una entrega al centro del área que encontró a Guillermo Fernández de frente al marco. De milagro, no se abrió el marcador en esa ocasión. El encargado de anotar el primer gol celeste fue Erik Lira (25'), que aprovechó el desorden defensivo que impera en la escuadra albiazul y con ayuda de Mele, el gran villano de la noche, gritó el primero.

Los dirigidos por Nicolás Sánchez reaccionaron de la mano de Roberto de la Rosa, el goleador inesperado de la noche y autor de un doblete. Su primer gol (34') llegó después de un cabezazo de Carlos Salcedo y el segundo (39'), recibió una asistencia de la misma forma, esta vez de Luis Reyes.

En la segunda parte, la Máquina presionó y empujó a la desesperación a la inoperante defensiva regiomontana, que en un centro al minuto 78 vio como el arquero uruguayo abandonó de forma imprudente la portería para terminar golpeando en el rostro a Jorge Rodarte y provocar el penal que finalmente, Gonzalo Piovi intercambió por gol (84').

Finalmente, por si a los cementeros les faltaba una estocada para convertir esta noche en una pesadilla para los albiazules, el abucheado Nicolás Ibáñez (90') convirtió un auténtico golazo ante la mirada de Stefan Medina, el lateral convertido en portero.

Con el gol de visita y la ventaja global a su favor, Cruz Azul tiene un pie y medio en cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF.