Tigres y Guido Pizarro sólo piensan en conquistar el título de la Liga MX y Concachampions

Los Tigres de Guido Pizarro están por comenzar su odisea rumbo a la conquista de dos trofeos, el de la Liga de MX y el de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En los próximos 12 días, la escuadra universitaria disputará cuatro partidos, dos de los cuartos de final del Clausura 2026 ante las Chivas y dos de las semifinales de la Concachampions contra Nashville SC, pero el Conde aceptó el reto, a pesar del desgaste por jugar tan seguido.

"El objetivo era estar acá desde el primer día que iniciamos; independientemente, del trajín y la cantidad de partidos. El equipo es consciente y tiene las ganas y el compromiso de afrontar estas competiciones".

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El timonel auriazul reconoció que tienen el objetivo trazado de competir por ambos torneos y que confía en su grupo de jugadores para clasificar a las siguientes rondas.

"Al inicio del semestre, nos planteamos estar acá y nos hemos preparado para enfrentar estas instancias. Somos conscientes de que son fases de 180 minutos, [pero] tenemos plantel para poder pasar. La institución apunta a seguir avanzando", afirmó.

Por su parte, Romulo Zwarg confesó que la cantidad de partidos sí ha sido desgastante, pero que han sabido dosificarse para estar a punto y encarar los dos certamenes.

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"Estamos bien, sabemos que la carga de juegos es muy alta, pero tenemos la administración necesaria para hacer nuestra recuperación. [Además], tenemos jugadores muy inteligentes y con mucha calidad", manifestó.

El volante brasileño depositó su confianza en Guido Pizarro y afirmó que está "seguro de que tiene un planteamiento bien pensado en la cabeza" para no quedar eliminados y pelear por ambos títulos.