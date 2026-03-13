Fórmula 1 cancelaría los GP de Baréin y Arabia Saudita

Los reportes de una posible cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita comienzan a tomar más fuerza, esto debido a la continuidad de las tensiones en Medio Oriente.

La Fórmula 1 está analizando aplazar o cancelar las carreras que están programadas para el siguiente mes. El fin de semana en Baréin está calendarizado para el 10-12 de abril, y una semana después se corre el de Arabia Saudita.

Sin embargo, lo que está poniendo en jaque a la categoría reina es los recientes ataques de drones y misiles iraníes en el Golfo Pérsico.

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El pequeño estado de Baréin ha sido objetivo de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una gran base militar estadounidense.

Arabia Saudita también ha registrado ataques, algunos de ellos hacia infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Este viernes se anunció que la primera prueba del Mundial de Resistencia Automóvil, que debía celebrarse en Catar, había sido aplazada.

"Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio (...) la prueba de los 1.812 km de Catar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada" y "se disputará ahora del 22 al 24 de octubre, pasando a ser la penúltima prueba del campeonato" y ya no la primera prueba, declaró en un comunicado la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que rige también la Fórmula 1.

Con información de AFP.