F1: Antonelli consigue la pole en Gran Premio de China, Russell gana el sprint

Kimi Antonelli dio un paso al frente el sábado para convertirse en el piloto más joven de la historia en la pole position para un Gran Premio de Fórmula 1 después de que su compañero de Mercedes George Russell tuvo problemas en la clasificación.

Después de ganar la carrera sprint más temprano en el día, Russell parecía casi imbatible. Luego se detuvo en pista en la clasificación y regresó lentamente a los pits con problemas técnicos.

El equipo de Russell logró poner el auto en marcha de nuevo con segundos de sobra para que marcara un tiempo. Solo consiguió el segundo lugar en la parrilla, a 0,222 segundos de Antonelli, quien mantuvo la racha de dominio de Mercedes en la clasificación tras los cambios radicales de la F1 en los autos para 2026 .

Los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc saldrán tercero y cuarto . Sus rápidas largadas podrían amenazar a Mercedes en la salida, como lo hicieron la semana pasada en Australia y en la carrera sprint del sábado.

Antonelli, de 19 años, se convierte en el piloto más joven en lograr la pole position para una carrera completa de Gran Premio, aunque también estuvo en la pole con 18 años para una carrera sprint el año pasado en Miami.

“Es solo el comienzo, así que obviamente hay mucho más por venir. Tengo muchas ganas de mañana. El auto se siente realmente bien, el auto es fuerte, así que hay mucho en juego para mañana. Pero simplemente muy feliz con hoy”, dijo Antonelli.

Russell dijo que un alerón delantero dañado y problemas con el cambio de marchas hicieron que fuera una sesión de clasificación “loca”. Luego tuvo que marcar un tiempo de última oportunidad con la batería agotada y los neumáticos fríos.

Russell mantiene a raya a los Ferrari en el sprint

Russell ganó la primera carrera de la temporada en Australia el fin de semana pasado, y remató al llevarse el sprint de 19 vueltas en China.

Como la semana pasada en Australia, los Ferrari fueron rápidos en la salida y Russell y Lewis Hamilton intercambiaron el liderato varias veces en las primeras vueltas. Pero Russell empezó a despegarse después de esas primeras vueltas, mientras que Hamilton se fue quedando atrás a medida que las vueltas pasaban factura a sus neumáticos. Charles Leclerc fue segundo y su compañero de Ferrari Lewis Hamilton terminó tercero.

“Lewis hizo un trabajo increíble en las primeras vueltas. Me tomó por sorpresa —20 años de experiencia. Así que todavía tengo un poco que aprender", señaló Russell.

“Al final fue bastante divertido. Mucha estrategia en juego y rebases. No es fácil. Espero que haya sido una carrera divertida de ver. Por lo general las carreras sprint son bastante aburridas”, añadió Russell.

Hamilton recibió fuertes aplausos del público de Shanghái cuando comenzó su entrevista en pista, tras decir “Ni jao” —hola en chino.

Hamilton y Leclerc no pudieron renovar su desafío al final de la carrera después de un período de coche de seguridad por el Audi de Nico Hulkenberg, que se detuvo en pista .

Lando Norris fue cuarto para McLaren y Antonelli quinto después de cumplir una penalización por una colisión temprana con Isack Hadjar, de Red Bull.