Gran inicio de temporada para Julio Rejón en NASCAR México 2026, pues el de Ciudad de México selló el primer puesto en La Potosina 200, luego de una gran clasificación en el Súper Óvalo de San Luis Potosí.

El piloto de JV Motorsports culminó en la parte alta de la clasificación con un tiempo de 21 segundos 541 milésimas. Con este tiempo, el subcampeón de 2025 arranca la búsqueda por el título de la presente campaña, ya que el año pasado se quedó a unos metros de coronarse.

“Siempre da mucha ilusión iniciar una nueva temporada. Hemos trabajado fuerte y, sin duda, seremos contendientes para llevarnos la victoria este domingo. Hay que evitar problemas en el tráfico y tratar de andar en la punta”, comentó el poleman.

Lee también Alex de Alba quiere arrancar 2026 con el pie derecho en NASCAR México

¡El primer poleman de la temporada! 🤩



Julio Rejón se queda con la pole position de “La Potosina 200” de la NASCAR México Series. 🇲🇽



En la categoría Challenge, Koke de la Parra se quedó con la primera posición. pic.twitter.com/Ej5gy8kSVc — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 14, 2026

Alex de Alba, actual campeón de la categoría, se colocó a 45 centésimas de Rejón. El de AGA Racing Team es el piloto local, por lo que conquistar la pole era algo vital con el fin de iniciar la temporada con el pie derecho.

Pese a su gran esfuerzo en la clasificación, el potosino no pudo superar a su rival y tuvo que conformarse con el segundo lugar para la carrera de mañana.

En la tercera plaza aparece Xavi Razo de Támesis Racing.

Jorge de la Parra lidera la categoría Challenge

Dentro de la categoría secundaria de NASCAR México, el volante de Prime Sports fue el más rápido en la clasificación. Detrás de él aparece Giancarlo Vecchi y en tercero está Víctor Barrales.

Regina Sirvent tuvo una gran actuación al ubicarse como la cuarta más rápida del sábado, lugar del cual largará para la carrera de mañana.

Lee también Checo Pérez bromeó sobre la destrucción de su monoplaza: "Espero que podamos terminar la carrera con el coche completo"