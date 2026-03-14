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Gran inicio de temporada para en NASCAR México 2026, pues el de Ciudad de México selló el primer puesto en La Potosina 200, luego de una gran clasificación en el Súper Óvalo de San Luis Potosí.

El piloto de JV Motorsports culminó en la parte alta de la clasificación con un tiempo de 21 segundos 541 milésimas. Con este tiempo, el subcampeón de 2025 arranca la búsqueda por el título de la presente campaña, ya que el año pasado se quedó a unos metros de coronarse.

“Siempre da mucha ilusión iniciar una nueva temporada. Hemos trabajado fuerte y, sin duda, seremos contendientes para llevarnos la victoria este domingo. Hay que evitar problemas en el tráfico y tratar de andar en la punta”, comentó el poleman.

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Alex de Alba, actual campeón de la categoría, se colocó a 45 centésimas de Rejón. El de AGA Racing Team es el piloto local, por lo que conquistar la pole era algo vital con el fin de iniciar la temporada con el pie derecho.

Pese a su gran esfuerzo en la clasificación, el potosino no pudo superar a su rival y tuvo que conformarse con el segundo lugar para la carrera de mañana.

En la tercera plaza aparece Xavi Razo de Támesis Racing.

Jorge de la Parra lidera la categoría Challenge

Dentro de la categoría secundaria de NASCAR México, el volante de Prime Sports fue el más rápido en la clasificación. Detrás de él aparece Giancarlo Vecchi y en tercero está Víctor Barrales.

Regina Sirvent tuvo una gran actuación al ubicarse como la cuarta más rápida del sábado, lugar del cual largará para la carrera de mañana.

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