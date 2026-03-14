Alex de Alba, campeón de NASCAR México 2025, comienza este fin de semana la temporada 2026 en el Súper Óvalo de San Luis Potosí, donde se coloca como el favorito de la afición por ser el piloto local.

Para este domingo, el piloto de AGA Racing Team sale desde la segunda posición, luego de una clasificación intensa quedándo a 45 centésimas del primer puesto en la “Potosina 200”.

Ante este panorama, el potosino reconoce la felicidad que le da empezar en casa, pero sabe que también hay una presión extra al hacerlo como monarca del serial.

Lee también Checo Pérez bromeó sobre la destrucción de su monoplaza: "Espero que podamos terminar la carrera con el coche completo"

¡Quiere la pole! 🫡



Alex de Alba, campeón de NASCAR México 2025, quiere arrancar la temporada con el pie derecho en su casa, el Súper Óvalo de San Luis Potosí.



Antes de la qualy convive unos segundos con su esposa. 🥰 pic.twitter.com/mLEjPhBIGl — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 14, 2026

“Es una presión adicional (ser campeón vigente). Empezar en casa siempre es grato, que venga la familia, amigos y toda la afición potosina que se caracteriza de las que más llenan el autódromo y ahora empezar la defensa del título. No va a ser nada fácil, tenemos que mejorar nuestro ritmo en una vuelta, tenemos nuevas regulaciones en los neumáticos, pero estoy emocionado de este nuevo viaje con AGA Racing Team, habrá que pelear mucho, más que el año pasado”, confesó en exclusiva para EL UNIVERSAL Deportes el volante potosino.

Con la obtención del título en la temporada pasada, De Alba se alivió de una gran preocupación que tenía en su carrera; sin embargo, eso no impedirá que cambie en algo su estilo de manejo dentro de las pistas que visite el serial tricolor a lo largo de este año.

“Yo creo que ganar un campeonato te quita mucho peso de encima, es una presión muy grande que tienes sobre los hombros. Vamos a seguir disfrutando todas las carreras, pero vamos a seguir siendo muy agresivos en nuestra estrategia y hay que seguir peleando con los pilotos”, puntualizó

Cambio en los neumáticos hará más atractivas las carreras

Para este 2026, la NASCAR México realizó un par de modificaciones en el reglamento y una de ellas fue con los neumáticos, los cuales harán de las fechas unas más llamativas para la afición y complicadas para los pilotos, así lo analiza Alex de Alba.

“En estas primeras prácticas hemos visto que las llantas cambian muchísimo las cosas, serán carreras muy interesantes y habrá que estar peleando cada lugar como nunca. El compuesto pareciera un poquito más duro en donde apenas nos estamos adaptando, nos dimos cuenta que el set que teníamos antes no le gusta a estas nuevas llantas, estamos en un paso de desarrollo y de volver a adaptarnos a la pista”, comentó Alex.

Pese a estar corriendo en la pista de donde es oriundo, con estas nuevas llantas, De Alba reconoce que ha sido complicado asentarse dentro del asfalto.

“Te puedo decir que es la pista de casa, donde tengo miles de vueltas, pero este fin estoy aprendiendo a manejar de nuevo con estos neumáticos, y no solo yo sino todos los pilotos. Va a ser una temporada de nunca dejar de aprender y ojalá podamos ir de menos a más y terminando en los podios”, finalizó.

Lee también Tyler Reddick disfruta la presión de correr en el equipo de Michael Jordan en NASCAR Cup