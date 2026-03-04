En los últimos segundos del sexto partido de Las Finales de la NBA entre el Jazz de Utah y los Bulls, Chicago estaba abajo 86-85. Michael Jordan tomó el balón, con la calma que lo caracterizaba se puso frente a Bryon Russell y —de la nada— sacó una jugada que dejó tendido a su rival en la duela y anotó los dos puntos que significaron su sexto anillo de campeonato.

Como si se tratara de un déjà vu, Tyler Reddick, contra todo pronóstico, se lanzó al ataque en la vuelta final de Daytona 500 y, tras rebasar a Chase Elliott y esquivar un fuerte choque que involucró a varios autos, vio la bandera a cuadros que lo convertía en campeón de la carrera más importante en la temporada de NASCAR Cup.

Tyler, conductor de 23XI Racing, propiedad de Jordan, señaló —en charla con EL UNIVERSAL Deportes— que, más allá de sentir presión por trabajar para una leyenda, lo disfruta y lo motiva.

“Honestamente, me encanta esa presión. Sabía desde el principio lo mucho que significaba para Michael esta carrera y cuánto la quería ganar, por lo competitivo que es”, dijo el piloto de 30 años.

Durante la celebración, más de un aficionado comparó la imagen de Jordan abrazando el trofeo Harley J. Earl con aquellas ocasiones que hacía lo mismo con los campeonatos de la NBA que obtuvo con los Bulls.

“Poder ganar una carrera como la Daytona 500 para Michael, me da mucho orgullo, es muy gratificante”, dijo. “Él ha confiado mucho en mí”.