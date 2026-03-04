Tyler Reddick cree que formato “The Chaise” es más presión para los pilotos este año

Una de las novedades, para este 2026, dentro de la NASCAR Cup fue el regreso del formato The Chaise. En su gran mayoría, los pilotos consideran positivo que esta sea la manera de clasificar a los Playoffs, debido a que la consideran más justa.

En el caso de Tyler Reddick, se dice cómodo con el retorno de The Chaise, debido que le gusta la adrenalina que genera, porque un error puede ser lapidario, aunque admite que el antiguo sistema no le desagradaba del todo.

“A mí, como conductor, me gusta la presión y pagar el costo de un error, porque puede destruir toda tu temporada. Me gusta el peso de ese tipo de presión. Nosotros, como equipo, vivimos en ese tipo de ambiente. He vivido ambos lados, porque en 2024 fui campeón de temporada regular y también con The Chaise he ganado”, comentó el piloto de 23XI Racing,

Además, señala que —en caso de que las cosas no estén yendo como se planeaban— existe la posibilidad de —carrera a carrera— ir escalando, situación que es interesante, ya que le agrada lidiar con la presión.

“Cuando la presión se pone, empiezas a salir de ese agujero, pero un paso a la vez. Me encanta la presión del formato que tiene un reto mayor. Estoy emocionado de lo que será la batalla de este año, con este coche”, concluyó.