Tyler Reddick califica de “increíble” su triunfo en Daytona 500

Escribir su nombre entre los ganadores de Daytona 500 es el objetivo de todo piloto que compite en NASCAR.

Tyler Reddick sorprendió a propios y extraños en la primera carrera de la temporada 2026, logrando el título para 23XI Racing, logro que lo llena de orgullo y felicidad, por lo icónica que es la tradicional competencia en Florida.

“Solía sentarme con mis padres a ver carreras de NASCAR; siempre veíamos la Daytona 500 y poder ganarla como lo hicimos... He competido por muchos años y tengo compañeros que lo han hecho por décadas, pero nunca la han ganado. Fue simplemente increíble”, relató a EL UNIVERSAL Deportes.

El final de la carrera llevó las emociones al límite. Tyler se arriesgó y logró quedarse con la victoria, situación a la que está acostumbrado el piloto estadounidense, recordando lo caóticos que han sido sus triunfos en el pasado.

“Muchas de las carreras de Superspeedway que he ganado en mi carrera han sido muy caóticas, como ocurrió en el final de Daytona. No había ningún plan, simplemente no iba a aceptar nada más que una victoria en ese momento, porque estaba dispuesto a sacrificar todo para lograrlo”, finalizó Reddick.

Es por eso que el recuerdo de esa victoria siempre permanecerá en su memoria.